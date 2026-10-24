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胖到140公斤仍活動自如！網瘋傳金正恩死訊 南韓國情院：假消息

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社24日發布照片，北韓領導人金正恩出席在平壤舉行的北韓人民軍連長大會。路透
北韓官媒朝中社24日發布照片，北韓領導人金正恩出席在平壤舉行的北韓人民軍連長大會。路透

社群媒體18日起瘋傳北韓領導人金正恩死訊，至少兩個擁有大量追隨者的中國異議人士帳號在未提供證據的情況下，聲稱金正恩已經死亡，或陷入昏迷後被緊急送往北京一家醫院，相關傳聞隨後成為媒體炒作題材。不過，南韓國家情報院（國情院）23日向國會情報委員會報告指出，所謂「金正恩死亡傳聞」是假消息

韓聯社報導，多名與會人士透露，國情院當天與國會情報委員會的朝野議員會面，並以非公開方式報告上述內容。據悉，金正恩的死亡傳聞主要透過南韓國內外社群媒體擴散，國情院在報告中指出，相關傳聞並不屬實。

國情院9月30日向情報委員會報告時也曾指出，金正恩體重達140多公斤，屬於超高度肥胖，是心血管疾病高風險族群，但他視察驅逐艦時仍能跑上樓梯，行動未見困難，加上有專責醫療團隊密切照護，因此研判沒有明顯的健康異常徵兆。

據悉，國情院23日的報告也提及，勞動黨中央委員會部長金與正20日與國防省顧問朴正天一同視察南部邊境要塞化工程現場。一名與會人士轉述，會中說明的意思是，難以據此認為金與正的地位已經改變。另外，當天的座談會並未提及美朝對話前景或金正恩準備訪問中國大陸的情況。

金正恩 假消息 南韓 北韓 情報

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