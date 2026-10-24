巴西總統決選將登場 財政改革考驗下任領導人

巴西總統大選第2輪投票將於25日登場，現任總統魯拉與右翼候選人佛拉維歐．波索納洛陷入激戰，民調顯示雙方幾近平手，焦點已轉向新政府能否化解高債務與經濟放緩等難題。

巴西媒體與國際媒體近期分析指出，無論是左派的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）還是右派的佛拉維歐（Flávio Bolsonaro）勝選，2027年都將面臨共同考驗。經濟學家普遍認為，巴西經濟成長動能正在減弱，政府債務攀升至疫情以來高點，而高物價與家庭負債問題仍是選民最在意的議題。

根據巴西央行數據，政府總債務已達11.1兆巴西幣雷亞爾（約新台幣72.87兆元），占國內生產毛額（GDP）82.9%。市場擔憂，若財政改革遲遲無法推動，將限制央行降息空間，進一步拖累投資與經濟成長。

BBC巴西新聞網報導，面對財政壓力，佛拉維歐主張削減政府開支、降低稅負、推動民營化及鬆綁法規，並希望透過吸引私人投資與發展關鍵礦產產業帶動成長。但多位經濟學家認為，他同時承諾維持社會福利與最低工資實質增長，難以兼顧削赤字目標，「帳算不攏」。

魯拉則強調以國家力量帶動投資，延續基礎建設、再工業化及綠色轉型計畫，並藉由提高所得、擴大信用貸款刺激內需。不過分析人士指出，魯拉政府過去數年支出明顯增加，加上競選期間提出多項福利措施，使市場對其財政紀律產生疑慮。

經濟前景同樣不容樂觀。市場預估巴西2027年GDP成長率可能僅約1%，遠低於新興市場平均水準。除了高利率抑制投資外，強烈聖嬰現象可能衝擊農業生產，進一步推高糧食價格。

今天是選前最後一個交易日，金融市場對選情展現相對樂觀態度。巴西幣兌美元匯率升值，聖保羅證交所Ibovespa指數則上漲0.47%，收在20萬5083點。G1新聞網分析認為，投資人寄望新政府無論由誰執政，都將被迫面對財政改革現實。

最新Datafolha民調顯示，佛拉維歐支持度為47%，魯拉為46%；若僅計算有效票，雙方同為50%，呈現技術性平手。

英國「經濟學人」（The Economist）近期評論則指出，巴西真正需要的是更深層的財政與結構改革，但兩大陣營在選戰中均迴避相關痛苦議題。該刊認為，下一任總統最大的挑戰不只是贏得選舉，而是在經濟成長放緩、國會勢力分散及市場壓力升高的情況下，推動長期改革。

分析人士指出，這場選舉不僅關乎拉丁美洲最大經濟體的未來，也牽動全球農糧、礦產與綠色能源供應鏈。巴西未來是走向更自由市場導向的改革路線，還是維持國家主導的發展模式，都可能對國際資金流向及新興市場前景產生重要影響。