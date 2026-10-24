烏克蘭稱星鏈服務未完全恢復 川普：若還沒解決會跟馬斯克談

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國使用星鏈（Starlink）的限制尚未完全解除。美國總統川普則說，會去了解情況；他之前聽說問題已經解決了，但如果還沒解決，他會跟星鏈母公司太空探索科技公司執行長馬斯克（ElonMusk）談。

先前傳出川普（Donald Trump）致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求他解除烏克蘭使用軍規版星鏈的限制，川普昨天不願證實是否有致電馬斯克，僅強調，馬斯克「把它恢復了」。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，對該國軍事行動至關重要的星鏈網路目前仍未完全恢復正常運作。「它有在運作，但仍受到限制」。

川普今天離開白宮前往佛羅里達州參加造勢集會之前接受媒體聯訪，被問及烏方稱星鏈服務尚未完全恢復一事時表示，他沒聽說這件事，但會去了解情況。

對於媒體問及，是否已要求馬斯克不要干擾烏克蘭使用星鏈服務，川普說，他還沒跟馬斯克談過，聽說問題已經解決，「但如果還沒解決，我會跟他談談」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，川普本週稍早致電馬斯克並告訴對方，他對系統速度仍被限制在每小時100英里（約160公里）左右感到不滿。這項速度限制導致烏克蘭部分攻擊型無人機與攔截器在面對俄羅斯襲擊時失去作用。

「華爾街日報」先前報導披露，馬斯克下令降速。然而，對於馬斯克究竟是獨自採取行動，或是應川普政府要求所為，雙方說法並不一致。

川普今天被媒體問及降速的要求來自何方時表示，他不清楚，但即使他知道，也不會公開說出來。

他還說，馬斯克是非常聰明的人，不會做任何不對的事情。

外電報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前表示，有關烏克蘭使用星鏈的決定，端視星鏈的母公司太空探索科技公司及其執行長馬斯克，而非由白宮決定。

馬斯克的說法則是，任何速度或使用上的限制，都是由美軍與最終由美國總統定奪。