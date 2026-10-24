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澤倫斯基：星鏈速度仍未恢復 盼烏美俄下月舉行工作會談

中央社／ 華盛頓23日專電

烏克蘭總統澤倫斯基今天在智庫哈德遜研究所視訊演說指出，星鏈與星盾仍未恢復速度，飛彈攔截系統也未到位，這是嚴重問題。他已與美方特使討論11月舉行烏、美、俄3方工作會談，希望美國對俄羅斯施壓參加會議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）視訊演說表示，星鏈（Starlink）與星盾（Starshield）仍存在限速，沒有恢復正常速度。

他說，保護烏克蘭免受俄羅斯飛彈攻擊的攔截系統也未到位，烏方還在等待已獲准交付的裝備，但至今沒見到。希望所有裝備交付都在進行中，這是嚴重問題。

澤倫斯基指出，演說前與總統川普（DonaldTrump）特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（JaredKushner）討論，如何在11月推進外交斡旋。雙方同意舉行烏、美、俄3方工作層級會談，希望在11月前半個月盡快舉行，不過這得視俄方態度。這些會談若沒有美方對俄施壓，可能無法成事。

庫許納與魏科夫近期頻繁穿梭烏俄雙方，魏柯夫21日在聖彼得堡會晤俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）。

澤倫斯基指出，希望朝停火的正確定位前進，之後才能進行外交斡旋，俄羅斯也能依照計畫行事。停火後，烏克蘭需要安全保障，烏軍得至少維持10年運作並有經費支援。烏方需要美國的技術，以及其他的空防保護。

烏克蘭近期因SpaceX軍規版星鏈通訊限速，導致無人機與攔截器運作受限，白宮、五角大廈均未證實有關限速指令來源的報導。

澤倫斯基 星鏈 美俄

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