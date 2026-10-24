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美第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 川普：她想拯救孩童

中央社／ 華盛頓23日專電
白宮宣布梅蘭妮亞促成俄烏在奧列什基停火，以便人道援助進入並協助平民撤離；川普稱此舉出於拯救孩童，她本人不會參與三方會談。美聯社
白宮宣布梅蘭妮亞促成俄烏在奧列什基停火，以便人道援助進入並協助平民撤離；川普稱此舉出於拯救孩童，她本人不會參與三方會談。美聯社

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）促成俄羅斯與烏克蘭在俄方控制的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）停火。美國總統川普今天表示，梅蘭妮亞想拯救孩童，俄烏雙方也有意合作，不過她並不會參與美國、俄羅斯及烏克蘭的三方會談。

川普（Donald Trump）今天離開白宮前往佛羅里達州參加造勢集會之前接受媒體聯訪。被問及梅蘭妮亞促成的這項停火協議，川普表示，她想做的就是拯救孩童，她提出這個構想，俄羅斯和烏克蘭也想對此進行合作。

川普還說：「他們在一個非常艱難的地方達成了停火協議。」

媒體問及，梅蘭妮亞是否會參與美俄烏三方的和平會談？川普則說，「不會」。

白宮今天稍早發布聲明表示，梅蘭妮亞成功促成俄烏在奧列什基停火，「雙方同意暫時停止在奧列什基的一切軍事行動，以便人道援助物資進入，並準備讓平民經由指定的安全通道撤離」。

白宮指出，停火將於10月29日開始生效。

梅蘭妮亞透過聲明表示：「奧列什基的情況十分危急。這座前線戰地城鎮瀕臨災難。當地剩餘居民以老年人為主，他們亟需醫療照護、藥品、食物和乾淨的水。」

奧列什基是位於烏克蘭南部的城鎮。外電報導，自2022年遭俄軍占領以來，當地居民通報，這座城鎮糧食危機日益嚴重。

梅蘭妮亞一直積極推動相關工作，讓俄烏戰爭期間遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童返回家人身邊。

俄烏戰爭持續至今已超過4年半，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本週稍早於聖彼得堡與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會談後，俄方表明準備好重啟自今年初以來陷入停滯的會談。

外電指出，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，俄羅斯、烏克蘭與美國的三方會談「計劃」於11月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）重啟。

俄烏 川普 第一夫人

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