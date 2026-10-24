美中台博弈／三強同桌 誰將淪為盤中餐？

不久前大家對美中俄峰會還嗤之以鼻，認為在華府川習二會沒傳出討論此事，應是白宮幕僚集體反對，最後難以成事，但現在卻逐步成真。更多人擔心美中俄密商的雅爾達2.0，將履行國際政治殘酷的現實，即「你不在談判桌上，就會成為別人的盤中餐」。

俄謀解套 將是最大贏家

三國峰會自始至終都是俄方提議，最早是俄羅斯總統助理鄂夏柯夫放話，九月一日就公開提及此一構想，稱中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭討論其可能性，普亭十月一日表態，對峰會表示完全贊成，但能否舉行主要取決於ＡＰＥＣ領袖會議東道主大陸。九日通話時，普亭向川普提議與習近平十一月會面，討論俄烏終戰。三國峰會成真，俄國將是最大受益者。

但川普知道要和普亭達成烏克蘭停火和議，歐洲盟國與美國國會將強烈反彈。因此他淡化不提烏戰，「我們是想藉機討論核武和無核化問題」。

但從最近美國停止提供俄國飛彈的情資給烏克蘭或對星鏈及星盾降速，都在施壓烏克蘭，逼烏方同意俄方停戰條件，三國峰會最重要的議題迴避不了烏克蘭停戰，也就是烏克蘭將淪為盤中餐。

較特別的是ＡＰＥＣ領袖會議，距十二月Ｇ20峰會不到一個月。對川普而言，當然希望在召開Ｇ20峰會時，由他居Ｃ位，以霸主身分主持三國峰會，現在讓習近平占去光彩，總是遺憾。但普亭寧可到深圳，而非邁阿密，因為他能仰賴東道主習近平的支持，而非到對自己有敵意的美國，川普也只好尊重普亭意願。

對習近平來說，今年前兩次川習會已形成Ｇ2的全球權力格局，召開三國峰會其實是拉抬俄國的地位與影響力；俄國有野心，希望形塑為雅爾達2.0，畫分全球為不同勢力範圍，甚至希望藉此讓美國解除制裁及封鎖，從而擺脫對大陸的依賴。

美有盤算 避免兩線消耗

為何川普也希望是三國權力格局，而非兩強？

未來十年美國將大量軍事及財政資源和外交注意力繼續投入與俄國的對峙消耗，那北京將是最大的受益者。美歐愈將俄國逼到牆角，俄國就愈可能在能源、金融、軍工和外交上全面依附大陸。最後形成的不是一個被孤立的俄國，而是更牢固的中俄戰略集團。

美國其實沒必要將摧毀俄國變為國家目標。美國真正需避免的是將俄中同時逼成死敵，自己承擔兩線長期競爭的成本。故盡快讓俄烏停戰符合俄美共同利益，但未必符合大陸利益。

陸當樞紐 提升外交地位

除了大陸未必樂意和美俄分擔解決問題的政治責任與戰略成本，最根本歧異在於，作為曾飽受殖民主義和大國博弈之苦的國家，大陸難以支持任何試圖重建以勢力範圍畫分世界秩序的模式。

但三國峰會也有現實利益的考慮，習近平以東道主身分促成三國會面，最大吸引力在於進一步提升大陸外交地位，不只是Ｇ２，更是大國間不可或缺的樞紐。

外界評論三國峰會多認為象徵大於實質，白宮也希望淡化外界對川普再度專程赴大陸，和三國密商瓜分世界勢力範圍的印象，因此川普的亞太行會加入其他行程，以求平衡。但三國峰會絕對是川普此行焦點，雖首次舉行，形式上不出非正式磋商，各方交換立場或做出原則性表述，難有共同認可的具體政策。但三方會面將形成非正式的大國協調安排先例，將重複延續。

ＡＰＥＣ三國峰會雖難與重塑二戰後秩序的雅爾達會議相提並論，美中俄三國峰會也許需假以時日，卻是不容忽略的新權力格局。