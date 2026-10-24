克宮：美俄烏會談 有望重啟

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿三日說，俄羅斯、美國與烏克蘭的三方會談，計畫十一月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比重啟。但俄國總統普亭尚未決定派誰代表與談。

普亭本周在聖彼得堡和美國中東特使威科夫會談後，俄方指稱，準備好重啟三方會談。自美國與以色列二月底聯手對伊朗開戰以來，針對俄烏和談的美俄烏三方會談就陷入停滯。

俄國總統普亭廿二日接受該國電視台專訪時聲稱，三方會談並非旨在讓俄烏達成短暫停火，而是聚焦討論俄烏達成和平協議後，如何確保雙方安全，和整個歐洲的總體安全框架。為此，俄方準備恢復接觸。

普亭還聲稱，上述的普威會後，俄美對重啟三方會談達成共識，俄方「希望達成和平協議」。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基廿二日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時強調，他和川普沒有私人恩怨。但澤倫斯基提醒，美國解除任何對俄制裁，只會讓俄羅斯總統普亭更強大，「我當然反對」；烏克蘭目前最需要盟友做兩件事，即「不要解除對普亭的制裁與給我們更好的（攔截）飛彈」。

澤倫斯基並暗示凍結目前烏俄戰線的可能性，以「停火、停止殺戮、坐下來談判」。但他表明，將烏克蘭目前實效管轄的領土割讓給俄羅斯，這個條件絕對沒得談；烏克蘭也絕不承認遭占領的領土（主權）屬於俄國。

澤倫斯基說，「我們的領土非常重要，這關乎人民，而非多少公里的問題；許多人為了保衛這片土地、捍衛我們的獨立及國家而犧牲；普亭在耍把戲；所以我們希望夥伴別給他變得更強大和擊垮我們的機會」。