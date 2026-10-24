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川馬通話…烏克蘭星盾提速 烏軍證實已改善

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」被限速，到底是美國總統川普（右）或科技富豪馬斯克（左）下令，至今仍是「羅生門」。圖為川普八日頒發美國國家科學獎章給馬斯克。美聯社
烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」被限速，到底是美國總統川普（右）或科技富豪馬斯克（左）下令，至今仍是「羅生門」。圖為川普八日頒發美國國家科學獎章給馬斯克。美聯社

華爾街日報廿二日引述美國官員報導，總統川普廿一日致電太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，要求解除對烏克蘭使用「星鏈」軍規版「星盾」的限速。美烏官員說，星盾的運作情況廿二日就有所改善，雖尚未完全恢復，但速度已比限速時快。

川普廿二日被問到有無打電話給馬斯克時答道，「我不予置評。是我親自打的，或其他人打的都沒差。我認為，最重要的是（馬斯克）他把它恢復了」。川普並強調，他與馬斯克的關係「非常好」。

華爾街日報日前報導，馬斯克下令限速。但究竟是他自行決定或應川普政府要求限速，他和白宮說法不一。

官員說，川普本周告訴幕僚及盟友，他希望取消限速。川馬通話時，川普不滿地表明，限速仍在每小時約一百英里（約一六○公里）。如此限速使烏克蘭的裝備在高速移動時無法持續連接星盾，導致烏克蘭部分無人機與攔截裝備無法因應俄國攻擊。

馬斯克和SpaceX均未置評。白宮則請媒體參考川普最近的相關說法，即他聲稱，自己沒要求馬斯克限速，也不知道到底誰下令。

一位烏克蘭官員提到，有些部隊所用的速度有所提升，但有些仍遭同樣的速度限制；「我們一直在等美方提供相關情況的資訊及說明，目前還沒接獲回應」。

美國智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）專家考夫曼說，取消限速將大大有助烏克蘭提升縱深作戰的攻擊能力，也有助烏克蘭目前擴大部署攔截無人機裝備的作為。科夫曼還說，他從烏克蘭武裝部隊得知，初步測試顯示，目前運作更穩定。

烏克蘭總統澤倫斯基廿二日說，速度雖未完全恢復，但他希望，接下來幾天能與美國國務卿魯比歐討論此事。美國副總統范斯同日則為馬斯克開脫稱，若美國政府沒有實際指示馬斯克應該怎麼做，那他不想捲入一場戰爭，這完全可以理解；「我認為，這件事和伊隆（馬斯克名字）無關，根本的問題在於，美國將對烏俄採取什麼政策」。民主黨籍聯邦參議員布魯曼索當天宣布，將調查釐清此事。

烏克蘭 美烏 SpaceX 星鏈

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