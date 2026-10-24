南韓首爾市長吳世勳 涉「政治資金法」案證據缺乏 二審改判無罪

首爾高院廿三日以證據不足為由，推翻保守派「國民力量」籍首爾市長吳世勳涉嫌違反「政治資金法」案的一審有罪判決，改判無罪。

據政治資金法相關規定，民選公職人員因違反該法被判處有期徒刑或一百萬韓元（新台幣約二點三萬元）以上罰款定讞，將被剝奪現任公職。因此只要維持一審判決且定讞，吳世勳將喪失甫於六月連任成功的首都市長寶座且五年內不得擔任公職，而南韓下屆總統大選預定二○三○年上半年舉行，形同令他入主青瓦台的總統夢碎。

不過，最高法院的判決仍可能出現變數。檢方廿三日表明將上訴，並認為二審判決「令人失望」。

吳世勳被控在二○二一年四月七日首爾市長補選前，已知共十次接受政治掮客明泰均提供的民調結果，並讓自己長期的金主、企業家金某代付三三○○萬韓元（新台幣約七十五萬元）的民調費用。

高院廿三日裁定，關鍵指控的唯一直接證據是明泰均證詞，但其許多說法和客觀情況與其他人的證詞不符，也缺乏其他證據的充分支持。

高院認為，即使被告吳世勳的辯詞存在疑點，但只要控方無法充分證明指控，就無法判他有罪。

七月首爾中央地方法院一審判處吳世勳罰款一千萬韓元（新台幣約廿三萬元），並追繳二一○○萬韓元（新台幣約四十八萬元）。

六十五歲的吳世勳，是首爾市長選舉史上首位五度當選的市長，但並非五連霸。他先在二○○六、二○一○年兩度當選首爾市長，但之後轉戰國會議員卻兩度落選。二○二○年七月時任首爾市長的朴元淳突自戕身亡，吳世勳翌年參加市長補選順利「回鍋」至今，此一能見度很高的職位，被視為他進取總統大位的跳板。

本案適用南韓「金建希特檢法」關於快速審理的規定，即二、三審必須分別在上一審級宣判後三個月內做出判決。若三審按既定日程推進，預計最高法院最快明年一月將做出終審判決。

南韓總統李在明所屬的進步派執政黨共同民主黨，視吳世勳為下屆大選勁敵之一，但他在六月地方選舉出乎意料逆轉當選，和共同民主黨候選人的票數僅差六萬二五九票。