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美烏俄三方會談 下月重啟

經濟日報／ 編譯茅毅／綜合外電

克里姆林宮發言人佩斯科夫23日說，俄羅斯、美國與烏克蘭的三方會談，計劃11月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比重啟。但俄國總統普丁尚未決定派誰代表與談。普丁本周在俄國聖彼得堡和美國中東特使威科夫會談後，俄方指稱，準備好重啟3方會談。自美國與以色列2月底聯手對伊朗開戰以來，針對俄烏和談的美俄烏三方會談就陷入停滯。

俄國總統普丁22日接受該國電視台專訪時聲稱，三方會談並非旨在讓俄烏達成短暫停火，而是聚焦討論俄烏達成和平協議後，如何確保雙方安全，和整個歐洲的總體安全框架。為此，俄方準備恢復接觸。普丁還聲稱，上述的普威會後，俄美對重啟3方會談達成共識，俄方「希望達成和平協議」。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基22日接受CNN專訪時強調，他和川普沒有私人恩怨。但澤倫斯基提醒，美國解除任何對俄制裁，只會讓俄羅斯總統普丁更強大，「我當然反對」；烏克蘭目前最需要盟友做兩件事，即「不要解除對普丁的制裁與給我們更好的（攔截）飛彈」。

澤倫斯基並暗示凍結目前烏俄戰線的可能性，以「停火、停止殺戮、坐下來談判」。

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