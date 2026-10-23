白宮：美第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10月29日生效

法國正被一波抗議浪潮席卷，法國社群媒體上瘋傳多段疑似警察施暴的影片。在一段影片中，警察把一名男子打倒在地，隨後把已經失去意識的他拖走。另一段影片顯示，一名警察似乎在沒有受到任何挑釁的情況下，從背後抓住一名年輕男子，掐著他的脖子把他拖走。還有一段影片裡，一名年輕女子的手臂被反擰著拖走，痛得大聲尖叫。這些影片的真實性無法得到獨立核實。

2026-10-23 21:37