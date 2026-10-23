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白宮：美第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10月29日生效
白宮今天表示，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）已促成俄羅斯與烏克蘭在俄方控制的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）停火，將於10月29日開始生效。
路透社報導，奧列什基是位於烏克蘭南部的城鎮，自2022年2月遭俄軍占領以來，當地居民通報，這座城鎮糧食危機日益嚴重。
梅蘭妮亞一直積極推動相關工作，讓俄烏戰爭期間遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童返回家人身邊。
白宮發表聲明指出：「雙方同意暫時停止在奧列什基的一切軍事行動，以便人道援助物資進入，並準備讓平民經由指定的安全通道撤離。」
梅蘭妮亞在聲明中表示：「奧列什基的情況十分危急。這座前線戰地城鎮瀕臨災難。當地剩餘居民以老年人為主，他們亟需醫療照護、藥品、食物和乾淨的水。」
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