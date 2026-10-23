巴黎郊區槍擊1死至少4傷嫌犯落網 反恐檢方接手調查

法國首都巴黎郊區發生槍擊事件，造成一人死亡、至少4人受傷。警方表示正從恐怖攻擊事件方向展開調查。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，總理勒克努（Sébastien Lecornu）指出，這起「非常嚴重事件」發生在巴黎西南方的特拉普（Trappes），表示嫌犯已經「遭到逮捕並且被警方拘留」。

法國國家反恐檢察官辦公室（PNAT）表示，已經接手調查這起事件，研判可能是「與恐怖主義犯罪集團有關的謀殺案」。

法國媒體報導，受傷人數可能更多，其中一人疑似為12歲孩童。

特拉普市長拉貝（Ali Rabeh）表示，今天上午「一名男子從車內向他遇到的數人開槍射擊」。

拉貝告訴BFM電視台（BFMTV），該名嫌犯在多個街區「閒逛，隨機開槍」，似乎意圖「造成儘可能多人傷亡」。

拉貝說：「他想造成大屠殺。」

據報導，嫌犯駕駛汽車行經主幹道，期間不時從車窗朝外頭開槍。

當地一名警察局長向BFMTV透露，嫌犯使用「一款舊式半自動武器」以連發方式射擊。「巴黎人報」（Le Parisien）報導，那把槍的歷史可以追溯到第二次世界大戰時期。

拉貝表示，槍手曾經攻擊一間健康中心、一座加油站及多輛汽車。

根據當地媒體報導，嫌犯之後在附近夸涅爾鎮（Coignières）遭到逮捕。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）在前往特拉普途中表示，這起事件「看起來像是一起瘋狂殺戮」，但是犯罪動機仍不得而知。

當地媒體報導，嫌犯為39歲男性，警方過去曾經掌握其紀錄，但是法國情報單位未予列管。

拉貝指出，其中兩位受害者擁有非裔背景，或許暗示了作案動機。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）表達他對受害者的深切哀悼和關懷，強調「面對如此痛苦折磨，舉國上下都與他們同在」。