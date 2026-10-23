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載運首批俄柴油貨輪估11月7日抵美 克宮僅證實船隻啟航

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
川普（Donald Trump）10月9日宣布與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將向美國和全球市場供應柴油，以換取美國暫時放寬制裁。 路透社
川普（Donald Trump）10月9日宣布與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將向美國和全球市場供應柴油，以換取美國暫時放寬制裁。 路透社

船舶追蹤數據顯示，美國總統川普俄羅斯達成一項令人意料的協議後，載運首批俄柴油油輪啟航，估11月7日抵美。克里姆林宮證實首艘船隻出發，但未敘明前往美國或其他市場。

路透社報導，川普（Donald Trump）10月9日宣布與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將向美國和全球市場供應柴油，以換取美國暫時放寬制裁。

此舉是川普在11月3日美國期中選舉登場前，試圖壓低持續飆漲的柴油價格其中一環。

川普同時豁免美國制裁俄羅斯一項新法律的部分條款，並威脅歐洲說，除非歐洲國家從自家緊急儲備釋出更多柴油以平抑油價，否則美國將實施柴油出口禁令。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的航運資料，懸掛馬爾他國旗的中型油輪「艾吉奧伊‧法倫德號」（Agioi Fanendes）昨天在俄羅斯位於波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）石油碼頭裝運4萬公噸超低硫柴油（ULSD）。這艘船預計11月7日抵美。

目前無法確認這批柴油的買賣雙方身份。這將是美國前總統拜登（Joe Biden）2022年下令禁止進口俄羅斯石油與石油產品以來，美國首次進口這類貨物。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天證實，根據這項協議載運俄國柴油的首艘船隻已啟航，但未敘明船隻目的地是美國市場或其他地區。

培斯科夫在每日電話會議中說：「據我所知，（俄羅斯）能源部已經發布報告，證實第1艘油輪確實已啟航前往買家（接收方）所在地。從現在起，後續出貨將以穩定的節奏持續進行。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，隨著美俄2國企業擬定必要的合約，後續還有更多船貨運往美國。他指出，俄羅斯到今年底前能將每月柴油出口量提升至介於300萬至350萬噸的常態水準。

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