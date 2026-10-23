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委內瑞拉完成第3輪民主轉型談判 美國務院讚許獲具體成果

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國今天對委內瑞拉臨時政府與反對派針對民主轉型展開最新一輪談判的結論予以讚許。

法新社報導，美國推動的委內瑞拉擺脫遭到罷黜前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）強硬社會主義統治的政治轉型協商於8月展開。

美國於1月推翻馬杜洛政權後，面臨協助委內瑞拉籌辦民主選舉的壓力。這促使原為馬杜洛副手及親信的臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與在2015年國會選舉中贏得多數席次的政治派系領袖費蓋拉（Dinorah Figuera）領導的反對派進行協商。

美國國務院在聲明中指出，第3輪會談「取得具體成果，包括同意著手檢討和修訂幾部壓制性法律，以增進政治與社會自由並且保障所有政治勢力參與」。

聲明同時讚揚各方就「重建獨立的最高法院」取得進展。

聲明指出，自從談判開始以來，此一進程已強化新聞自由、重新開放70多個先前遭禁網站，「達成取回英格蘭銀行（Bank of England）黃金儲備以用於地震賑災的協議，並在推動改革壓迫性的反仇恨法（LawAgainst Hatred）上取得進展」。

聲明還指出，美國總統川普政府仍然致力於支持由委內瑞拉民眾主導的和平民主轉型進程。

不過，流亡海外的反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）被排除在協商之外。數以千計民眾今天走上首都卡拉卡斯（Caracas）及其他城市街頭抗議，要求她返國。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 國會

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