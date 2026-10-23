法國騷亂後收緊管控 馬克宏：禁止不具正當性抗議

（德國之聲中文網）法國當局周四（10月22日）對上周末示威之後新近湧現的抗議活動頒布禁令或限制措施。此前的示威演變為該國多年來最嚴重的街頭暴力。

馬克宏在主持一場由主要部長和情報官員參加的會議後表示，當局將實施宵禁等安全措施，其中包括禁止「不具正當性的團體」舉行抗議。他說，當務之急是恢復平靜。

他說，規則很簡單，不過是常識；總體建議是未來幾天不要舉行示威；對於仍想抗議的人，如果是工會，省長將提出替代路線，以保護市中心、商戶和公共建築。他還表示，將於周五主持國防委員會會議，就周六及其後的全國性示威決定下一步措施。

馬克宏把最嚴重的暴力歸咎於「旨在推翻共和國的有組織極左團體」，指控其「煽動叛亂」，此外還有前來搶劫的犯罪分子。

據路透社報道，司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）的表態更為強硬。他表示希望暫停無視禁令參加示威者的投票權，並對涉及暴力、搶劫或襲警者限制使用社交媒體。他透露，上周末及其後被捕的2700人中，已有217人被定罪入獄，另有1000人正被起訴。

多城禁令：馬賽裡昂全面禁止 巴黎游行不得進入市中心

法國第二大城市馬賽所在的羅訥河口省宣布，周六禁止當地一切抗議，理由是"顯而易見的安全原因"。第三大城市裡昂同樣宣布周六禁止"一切抗議"——上周末該市有200至300家商鋪遭搶劫、一處旅游辦事處被縱火，當地市長形容那是持續數小時的"混亂"。格勒諾布爾、魯昂、勒阿弗爾和土倫等地也發布了市中心禁令；據美聯社報道，蒙彼利埃的游行同樣將被禁止。

在巴黎，警方表示周六游行可從巴士底廣場出發、在首都東部舉行，但不得進入商鋪和主要公共建築集中的市中心。與工會共同組織生活成本集會的黃背心活動人士不接受這一安排。

法國內政部稱，周六部署的警力將比上周末增加20%。總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）表示將有「大規模」安保行動，以防止小股暴徒的暴力重演。

周四巴黎：法院撤銷警方示威禁令

原定周四在巴黎、裡昂、裡爾和格勒諾布爾舉行的示威起初遭禁，被一些人視為侵犯憲法所保護的抗議權利。巴黎組織者提出申訴後，一家行政法院裁定撤銷警方禁令，游行得以舉行。

在警方大量布控下，抗議者在該市東南部和平集會。據美聯社報道，他們展開的橫幅上寫著：即使沒有催淚瓦斯，我們的未來看起來也已經夠黯淡了。組織者簽署了警方文件，承諾鑑於暴力風險，抗議保持原地、不作游行。公共交通運營方出於對未經許可集會的預判，仍關閉了巴黎市中心多個地鐵站。

大學生領袖莫羅（Coppelia Moreau）說，當局正試圖區分"好的"和"壞的"抗議者。她認為政府其實根本不想要任何示威，這有違示威權利。

運動起源：從一所中學到全國

這場運動最初於上月爆發於巴黎東南郊克雷泰伊的一所中學，起因是教職人員短缺，此後罷課、封鎖校園和示威蔓延至巴黎其他郊區，繼而擴散至全國，連小城鎮也未能例外。在10月17日的集會之前，學生們已經抗議了四周。

中學生提出的關切包括學校經費不足、設施破敗和人員短缺，在低收入社區尤為突出；一些人還要求改革被普遍認為不公平的大學招生制度。由於政府看來無力回應，校園抗議逐步演變為針對生活成本飆升的更大規模運動。

10月17日，五十多萬人參加全國性示威，其邊緣地帶爆發沖突、大規模搶劫和對公共建築的破壞。利摩日一場大火幾乎摧毀19世紀的市政廳，已有兩人因該縱火案被捕。據法新社報道，馬克宏政府已承認警方當時失去控制。法國首都部分地區以及其他已恢復平靜的城市都實施了夜間宵禁，受影響地區連續第三夜未發生重大事件，讓政府在周末前稍得喘息。

周末與此後：工會瞄准11月5日

周四的抗議被視為周六大示威的前奏。屆時法國總工會（CGT）和黃背心運動的活動人士預計將加入，法國主要學生工會全國學生聯合會（UNEF）也已號召集會。學生團體表示，即便秋季校假已經開始，仍將繼續動員。

工會代表稱，與總理勒科爾尼的會面沒有產生具體提議，他們如今把重點放在11月5日的又一個行動日上，並呼籲公私部門雇員參加。勒科爾尼下周一將會見學生團體、工會和雇主聯合會。

商界已在防範。巴黎市中心商戶開始用木板封住櫥窗，奢侈品集團愛馬仕表示已加強法國門店安保。巴黎巴塞爾藝術展宣布整個周末閉館，較原計劃提前兩天；文化部宣布周六關閉盧浮宮、奧賽博物館等多家巴黎博物館。在北部城市奧爾良，極右翼政黨國民聯盟定於當地召開年會，而工會和左翼團體計劃示威，當局同樣嚴陣以待。

政治指責與市場反應

法國政界陷入互相指責。在明年4月至5月總統選舉民調中目前領先的極右翼領導人勒龐（Marine Le Pen），指責馬克宏及其中間派政府過於軟弱、缺乏權威；因未強烈譴責抗議暴力而受到政府批評的極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon），則把騷亂歸咎於當局"不間斷的粗暴鎮壓"。勒科爾尼周四主持的各主要政黨高層會議上，多數政黨派出黨首，而國民聯盟僅由一名級別較低的黨內官員出席。

這場動蕩揭開了法國更深層的不安：能源成本飆升、家庭預算承壓、公共服務惡化，正在勞動者和年輕人中間積聚挫敗感。據法新社報道，角逐六個月後總統大選的候選人們主張，當局沒有能力、也不願意平息局勢。

投資者的擔憂同樣顯現。據路透社報道，周四法國政府債券相對於避險德國國債的風險溢價擴大至15年來最高水平，法國基准10年期國債收益率升至5.14%，為2002年7月以來的最高點。

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