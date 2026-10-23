法國警察歐盟最暴力？50萬人走上街頭抗議 青少年手被炸掉、眼睛失明

（德國之聲中文網）法國正被一波抗議浪潮席卷，法國社群媒體上瘋傳多段疑似警察施暴的影片。在一段影片中，警察把一名男子打倒在地，隨後把已經失去意識的他拖走。另一段影片顯示，一名警察似乎在沒有受到任何挑釁的情況下，從背後抓住一名年輕男子，掐著他的脖子把他拖走。還有一段影片裡，一名年輕女子的手臂被反擰著拖走，痛得大聲尖叫。這些影片的真實性無法得到獨立核實。

人權組織再次批評法國警察，不僅是因為他們的執法手段，也是因為他們使用震爆彈和橡皮子彈。法國警察是歐洲武器裝備最精良的警察部隊之一。在過去幾周的學生抗議中，已有數名青少年因此受到改變一生的重傷：一人的一只手被炸掉，一人一只眼睛失明，另一人下頜骨折。

法國抗議規模擴大

上周六，法國有超過50萬人走上街頭，大多數人以和平方式抗議。他們批評公共部門削減開支和生活成本危機，並支持學生改善課堂條件的訴求。

暴徒趁機作亂，焚燒建築、搶劫商店、向警察投擲物品，給警察和其他應急部門造成了困難。

在周末這場抗議之前，高中生已經舉行了一系列抗議活動。他們用路障封堵校舍，抗議教師短缺，並要求修繕破敗的校舍設施。

本周末還將有更多抗議活動。法國政府表示，甚至會出動軍隊。

為戰爭打造的武器？

法國警察的武器庫比大多數歐洲國家都要龐大。例如，警察使用一種名為LBD-40的槍，用來發射橡皮子彈。

許多國家，比如英國和德國，大多不允許在抗議活動中使用橡皮子彈。在西班牙等一些歐洲國家，橡皮子彈有時也會被使用，但造成的傷害比法國少。

巴黎南大學犯罪學副教授楚卡拉（Anastassia Tsoukala）對德國之聲說：「這不是法國獨有的現象。但使用是有規定的，必須保持一定的距離。即使你努力遵守規定，人也可能會移動，然後突然之間，他們就可能失去一只眼睛。所以這極其危險。」

法國警察經常使用催淚瓦斯，歐洲其他許多國家的警察也是如此。但在戰爭中，根據《禁止化學武器公約》等協議，使用催淚瓦斯實際上是被禁止的。

讓法國警察與其他國家警察不同的，是他們會使用震爆彈（也稱閃光彈、震撼彈或眩暈彈）。

楚卡拉說：「這些手榴彈含有大量爆炸物。從這個角度看，法國是獨一無二的。」

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）堅稱，警察使用的武器是「非致命性的」。然而，法國本國的《國內安全法典》卻把警方使用的部分裝備列為「戰爭物資」。

法國警察是歐盟「最殘暴」的？

警察使用這些武器在抗議活動中造成人員受傷，因此再次受到批評。那名一只眼睛失明的青少年，被懷疑是在近距離被LBD-40發射的橡皮子彈擊中。

法國國家科學研究中心（CNRS）專門比較歐洲各國警察的研究員羅什（Sebastian Roché）說：「就人群管控而言，如果我們用示威者或人群中的死亡人數來衡量警察暴力，同時也用致殘案例的數量來衡量，那麼法國警察顯然是整個歐盟最殘暴的。」

他指出，要理解法國警察的裝備以及這些裝備今天的使用方式，需要看政治背景。

這位警察問題專家說：「政治當局可以自由決定警察的裝備。LBD剛引入（法國）警察部隊時，是給打擊有組織犯罪部門這樣的單位使用的。今天用於人群管控的，正是同一種武器。由此可以看出，法國政界人士對於我們能夠或者應該如何應對政治抗議的想法，發生了怎樣的變化。」

對抗還是降級

法國警察與其他國家警察的另一個不同在於執法方法。例如，德國警察原則上應該努力避免局勢升級。

羅什比較了2023年德國呂策拉特（Lützerath）的清場行動和同年法國聖索利訥（Sainte-Soline）更具攻擊性的做法。兩地發生的都是環保抗議。

「在呂策拉特，警方動用了警犬，有一些人受傷，但雙方的重傷人數都少得多。在聖索利訥，當局派出了憲兵，他們大量使用了LBD和手榴彈。警察和示威者中都有人受重傷，兩名抗議者陷入昏迷。」

警察何時可以使用武力？

根據聯合國制定的國際標准，執法人員使用武力「應當是例外情況」，只限於「預防犯罪」或「依法逮捕」的情形。任何武力的使用都應遵循「相稱原則」，也就是說，不能超出實現目標所必需的程度。

法國內政部長努涅斯在接受電台采訪時堅稱，在這次抗議中，警察基本上遵守了這一原則。這項原則也寫入了法國法律。

然而，人權組織國際特赦組織形容警方對這次抗議的回應「不相稱」，並呼籲法國當局「履行其人權義務」。

法國人權聯盟譴責當局對高中生抗議運動的「暴力鎮壓」。

德國之聲聯繫了兩個警察工會和法國內政部，請求置評，但截至發稿時均未得到回復。

內政部長努涅斯周二在馬賽表示：「要控制住所有不同的群體非常復雜。警察做得很好，由於他們的投入，許多犯罪得以避免。」

專家們對警方的行動提出了批評。

楚卡拉說：「公共秩序要服從於人的生命和安全。作為一名法學家，我應該說，這是一個不容商量的價值。」

監督不如英國和丹麥

法國警察沒有獨立的監督機構，只有一個名為「國家警察總監察局」（IGPN）的內部部門，可以在出問題時進行調查。IGPN表示，自最近這波抗議開始以來，它已立案調查至少40起案件。

英國和丹麥等國則采用不同的方式調查相關事件，由獨立的監督機構負責。不過，楚卡拉批評說，在整個歐洲，涉及警察的事件發生後，處理都過於寬松，而且缺乏透明度。

她說：「他們被判無罪，或者只受到極輕的處罰。恐怕這就是整個歐洲處理警察暴力案件的標准做法。」

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