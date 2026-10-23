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巴勒斯坦武裝分子攻擊釀5傷 內唐亞胡下令封鎖約旦河西岸
巴勒斯坦武裝分子今天發動攻擊，造成5名以色列人受傷，隨後在與以色列士兵交火時遭擊斃。這起事件促使以色列總理內唐亞胡在以色列大選前幾天，下令封鎖約旦河西岸占領區。
法新社報導，距離27日的大選僅剩數日且選情拉鋸，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列部隊阻止一起原本可能演變成重大攻擊的事件，據稱兩名攻擊者在車內攜帶大量彈藥。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）並未承認策劃這起攻擊，但稱讚這是「英雄式行動」，並呼籲發動更多類似攻擊。
法新社一名駐希布倫（Hebron）的攝影記者當時正前往另一處採訪地點，途中目擊希布倫附近的法爾什哈瓦（Farsh al-Hawa）檢查站爆發槍戰，並看到兩名手持手槍與自動步槍的巴勒斯坦男子與以色列軍方交火。
以色列軍隊最終開槍擊斃攻擊者。這名法新社記者看到他們的遺體倒臥在一座加油站旁，周圍有士兵在巡邏。
以色列軍隊表示，清晨發生槍擊事件後，士兵迅速趕赴猶太地區交會路口（Judea Junction）一帶，並「擊斃兩名恐怖分子」。
以色列緊急醫療救援機構紅色大衛之星（MagenDavid Adom）表示，這起攻擊造成5人受傷，其中2人傷勢危急。
紅色大衛之星表示，5名傷者都是20多歲的以色列人，其中一名男子遭槍擊，傷勢「極為嚴重」。
隨著大選日益逼近，內唐亞胡因這起攻擊事件，下令取消今天舉行的所有聯合黨（Likud）政治會議。
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