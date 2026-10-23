快訊

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日

薔琵攪局！北北基續放颱風假 金鐘獎頒獎典禮「宣布再延期」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普放寬對俄羅斯制裁後 載運俄柴油油輪駛往紐約

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約。 路透社
海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約。 路透社

海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約。

法新社報導，懸掛馬爾他國旗的「艾吉奧伊‧法倫德號」（Agioi Fanendes）油輪今天航行於芬蘭首都赫爾辛基外海，並透過其船舶自動識別系統（AIS）訊號顯示目的地為「紐約」。

根據Kpler數據，這艘油輪在俄羅斯位於波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）的石油碼頭裝載近30萬桶柴油。

川普9日表示，俄羅斯已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，他的政府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，這項制裁原本目的在切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源。

俄羅斯 柴油 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄烏談判 澤倫斯基願當前戰線停戰

沙國遇襲推升斷供疑慮 布蘭特油價攻上114美元 周線將連三漲

澤倫斯基：與川普無私怨 警告放寬制裁恐壯大普亭

致電馬斯克解除烏克蘭星鏈限速？川普拒認出手只說「他恢復了」

相關新聞

台女河口湖遇害！楊姓嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

應對中國跨國鎮壓的台灣經驗：李明哲前往歐洲人權倡議巡講紀錄

長期關心與中國相關人權議題的李明哲與華人民主書院協會夥伴（下稱團隊），將台灣社會以及不同群體面對中國跨國鎮壓的經驗與回應，帶到歐洲與國際友人分享，希望透過資訊共享、經驗交流更加有效的防堵中國對民主社會的威脅。在歐洲政治右傾、反移民聲浪高漲的此刻，李明哲與團隊「逆風」呼籲，民主社會應保持互信互助的精神，接住受到威脅的人，不彼此猜忌，以免造成社會群體分化，淪為跨國鎮壓的打手。

以色列政壇變天？民調領先內唐亞胡 前總參謀長埃森科特鷹派角逐總理

以色列前國防軍總參謀長埃森科特作風低調、鮮少面對媒體，在以色列政壇堪稱新面孔，與經驗豐富的現任總理內唐亞胡形成鮮明對比。...

川普放寬對俄羅斯制裁後 載運俄柴油油輪駛往紐約

海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約

巴勒斯坦武裝分子攻擊釀5傷 內唐亞胡下令封鎖約旦河西岸

巴勒斯坦武裝分子今天發動攻擊，造成5名以色列人受傷，隨後在與以色列士兵交火時遭擊斃。這起事件促使以色列總理內唐亞胡在以色...

普亭會談魏科夫後…俄烏美三方會談擬11月阿布達比重啟 克宮證實

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，俄羅斯、烏克蘭與美國的三方會談「計畫」於11月在阿拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。