川普放寬對俄羅斯制裁後 載運俄柴油油輪駛往紐約

海事追蹤公司Kpler的數據顯示，在美國總統川普10月初宣布與莫斯科當局達成協議後，一艘載運俄羅斯柴油的油輪正駛往紐約。

法新社報導，懸掛馬爾他國旗的「艾吉奧伊‧法倫德號」（Agioi Fanendes）油輪今天航行於芬蘭首都赫爾辛基外海，並透過其船舶自動識別系統（AIS）訊號顯示目的地為「紐約」。

根據Kpler數據，這艘油輪在俄羅斯位於波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）的石油碼頭裝載近30萬桶柴油。

川普9日表示，俄羅斯已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，他的政府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，這項制裁原本目的在切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源。