「我早已將自己埋葬」前線烏克蘭士兵斷腳求生 無人機驚心動魄吊掛營救

堅守前線的49歲烏克蘭步兵伏拉森科為求生存，咬牙揮刀把自己受傷的腳截肢。就在他自認獲救希望已絕時，烏軍出動大型無人機將他吊掛空中飛行15公里，驚心動魄地予以成功營救。

路透社報導，蜷縮在一所被炸毀學校的鍋爐下方坑洞時，伏拉森科（Kostiantyn Vlasenko）意識到一個駭人的事實：如果要活命，他必須把自己僅剩的一隻腳截肢。

伏拉森科2月時已經在俄羅斯無人機襲擊中失去左腳，右腳則在同一次襲擊中骨折而且嚴重變形，使得他甚至連爬行都困難。大約過了3個月，他終於鼓起勇氣，用刀切下自己的右腳，綁上止血帶止血。

在無人機肆虐的烏克蘭前線堅守491天後，這位步兵4日終以驚心動魄方式獲救：一架遠端操控的大型六旋翼無人機將穿上安全吊帶的伏拉森科高高吊起帶離，迅速將人撤離到15公里外的安全地帶。此刻距離他開始藏身鍋爐房已有將近8個月之久。

無人機技術的應用規模和殺傷力在這場持續5年衝突中達到前所未見程度，顛覆了現代戰爭的定義。烏克蘭指揮官表示，這是自從衝突爆發以來首起已知的無人機空中營救士兵行動。

烏克蘭指揮官表示，這是自從衝突爆發以來首起已知的無人機空中營救士兵行動。 路透社

●自行揮刀截肢活命

在因被迫截肢而痛苦煎熬的幾個月裡，伏拉森科本來幾乎已經放棄生存的希望，沒想到這場救援行動帶來戲劇性轉折。

躺在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一家醫院病床上的伏拉森科低頭看著纏上繃帶的兩條斷腿，一邊告訴路透社：「我早已將自己埋葬，心知希望已絕。」

伏拉森科隸屬部署哈爾科夫州的第30機械化旅（30th Mechanized Brigade），去年5月被派遣到前線陣地與代號巴斯基（Basky）的同袍會合。

兩人擠在狹窄地堡中，靠無人機每天空投補給為生。伏拉森科生日時還能收到巧克力和高級香菸。

直到去年秋天部隊輪換時，兩位前來接替的士兵命喪途中，兩名奉命取回他們遺體的士兵也雙雙陣亡。

已婚的伏拉森科說：「那時我就意識到，這絕對是一個關鍵轉捩點，意味著再沒有人能夠離開這裡。」

今年2月中旬由於散兵坑淹水，他和巴斯基被迫棄守已經共守10個月的陣地，轉往被毀學校一棟建築中棲身。結果他們出去檢取戰友空投的一包乾衣物和食物時，很快就被一架俄羅斯偵察無人機發現。

接下來俄軍無人機對他們進行轟炸，巴斯基在50歲生日當天喪命。爆炸把伏拉森科的左腳炸爛，跌倒時右腳也嚴重受傷。

伏拉森科幾乎無法移動，只能躲進他在曾為學校供暖的鐵製鍋爐下方找到的一個約80公分乘60公分大的坑洞裡。

接下來發生的事令他不堪回首。伏拉森科的左腳漸漸腐爛，右小腿傷勢則嚴重到骨頭裸露，讓他最後下定決心予以截除。

他說：「我不得不把它截肢，因為它就那樣在我的身後拖著。那條腿拖著拖著，骨頭越露越外面。我就這樣沒了雙腿。」

躺在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一家醫院病床上的伏拉森科低頭看著纏上繃帶的兩條斷腿，一邊告訴路透社：「我早已將自己埋葬，心知希望已絕。」 路透社

●成功營救幾乎無望

儘管成功救援的希望越來越渺茫，戰線後方更遠處的指揮官們與第92突擊旅（92nd Assault Brigade）以及其他部隊仍攜手策劃營救。

代號亞力克斯（Alex）的軍官負責這次行動規劃。他說，用皮卡或裝甲車載運傷兵撤離「殺戮區」（killzone）已經幾乎不可能，因為隨時會遭到無人機攻擊。

烏軍開始導入輪式或履帶式無人地面車輛（Unmanned ground vehicle，UGV），但是同樣面臨高風險。亞力克斯透露，曾有兩輛嘗試靠近伏拉森科的UGV遭到俄軍無人機摧毀。

這位軍官坦言，救援幾乎無望。

●驚心動魄救援行動

後來他們聽說本地廠商古爾祖夫防務公司（GurzufDefence）開發一款新型重載無人機，配備6組垂直旋翼，全黑骨架造型猶如巨型昆蟲，最大負載90公斤、航程達25公里。

軍官們估算，在前線待了一年多的伏拉森科體重約為70公斤。無人機必須將他載運15公里，送往更後方的安全地點。

這項任務危機重重。烏軍大型無人機經常遭到俄羅斯的小型第一人稱視角（FPV）無人機攔截，這類無人機可讓遠端操作員即時觀看飛行器視角的畫面。

●巨型黑色昆蟲現蹤

伏拉森科本月初發現一次例行補給包中出現新東西：一套特殊吊帶和一支內有操作教學影片的手機。

他知道風險極高，但也明瞭這是最後希望。

那架巨型六旋翼無人機於隔天現身。伏拉森科將自己扣到無人機絞盤垂下的扣環內，迅速升至70公尺高空。

另外3架小型六旋翼無人機護送主機，轉移俄軍攻擊目標。烏軍也動用4組FPV無人機、砲兵和大型固定翼無人機，針對已知的俄軍據點進行火力壓制，持續兩小時。

歷經緊張的15分鐘後，這架救援無人機平安降落目的地。出於安全考量，軍方並未公開確切位置。

對早已歷經生死磨難的伏拉森科而言，這段飛向平安的路途仍有難言恐懼。

他說：「我不怕墜落，好比說掉進森林之類的，我並不怕那個。但我很怕掉進水裡，因為我不會游泳。」

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