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回應美國川普政府要求 日本研議擴大防衛費計算範圍

中央社／ 東京23日綜合外電報導

為因應2027年度以後增加防衛費的需求，日本政府正研議擴大防衛費的計算範圍，將更多項目納入。此舉是為了顧及美國川普（Donald Trump）政府要求大幅提高防衛費的立場。

「日本經濟新聞」報導，候選項目包括涵蓋能源在內的經濟安全保障領域，以及有助於安全保障的政府開發援助（ODA）等。

美國要求盟國將核心防衛費提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%。以2026年度GDP預測值計算，日本2026年度防衛省預算僅占GDP的1.3%，加上相關經費也只有1.5%。若以2026年度為基準提高到3.5%，單一年度須追加10兆日圓台中段規模的預算。

日本政府2022年底修訂「國家安全保障戰略」，除海上保安廳經費外，另將研究開發、公共基礎設施、網路安全及國際合作等4個項目，納入防衛費相關經費。隨著俄烏戰爭及中東局勢長期動盪，安全保障涵蓋的範圍持續擴大，日本政府傾向認為有必要進一步擴大防衛費的計算範圍。

目前政府內部列入檢討的，是重新擴充先前設立的這4類相關經費。其中一案，是將文部科學省等部會主管的大學研究預算中，有助於安全保障的部分，更廣泛納入「研究開發」項目。

政府也正在協調將漁港納入「公共基礎設施建設」項目，該項目目前涵蓋機場、港口及道路。漁港將完成整備，供自衛隊及海上保安廳部署部隊或協助居民撤離時使用。

此外，政府也構想在「國際合作」項目中，納入有助於日本安全保障的ODA，例如資源相關基礎設施建設。該項目目前計入的是2023年創設的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）預算，這項制度旨在無償向理念相近的國家提供防衛裝備。

另一個選項，是將新領域列為「補充經費」。有意見指出，要提升持續作戰能力，就必須確保能源等資源，因此應將相關支出視為防衛能力的一環。也有看法認為，避難設施等國民保護預算，以及人工智慧（AI）相關投資，都可能成為納入計算的候選項目。

不過，受物價上漲影響，防衛裝備單價持續攀升，自衛隊已出現原定採購計畫難以順利推動的情況。防衛省內部及自民黨內部也有審慎意見，認為「絕不能因為擴大計算範圍，而削減防衛裝備等實際用於防衛的預算」。

日本政府雖意識到美方要求的GDP3.5%基準，但方針仍是以「逐項累計必要經費」的方式編列預算。

年底前美方的要求會加強到什麼程度，也可能左右日本政府編列防衛費總額的方針。

日本 川普 美國 國防 GDP

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