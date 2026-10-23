教宗良十四世肺癌術後休養 遵醫囑缺席阿西西和平集會

梵蒂岡今天表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）因剛接受肺癌手術正在復原中，在醫師建議下，將不出席下週在義大利阿西西（Assisi）舉行的和平集會。

法新社報導，梵蒂岡在聲明中表示：「為了讓教宗良十四世在上週二接受胸腔手術後能繼續休養，並遵照醫囑，教宗將無法出席10月27日在阿西西舉行的『解除武裝、締造和平』會議。」

梵蒂岡表示，這場阿西西會議將如期舉行，適逢世界和平祈禱日40週年，儘管教宗良十四世無法親自出席，但仍會發布致詞訊息。

教宗的醫師卡柏尼（Luigi Carbone）與馬加利托拉（Stefano Margaritora）在梵蒂岡另行發布的聲明中寫道，儘管教宗的胸部X光檢查顯示「術後恢復狀況極佳」，但他們仍建議對阿西西之行持謹慎態度。

兩名醫師說：「考慮到剛開完刀不久，主治醫師群認為，基於謹慎起見，建議教宗不要按原定計畫於10月27日搭乘直升機出行。」

現年71歲的教宗良十四世因右肺下葉發現惡性腫瘤結節而接受手術，並在術後第5天的17日於羅馬傑梅利醫院（Gemelli）出院。

他的主治醫師群21日表示，手術順利完成後，教宗不需要接受進一步治療，且癌症被確認為「局部病灶」。