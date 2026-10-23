快訊

不斷更新／薔琵來襲…澎湖、高雄等6縣市明上班課 各地颱風假資訊一覽

薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世肺癌術後休養 遵醫囑缺席阿西西和平集會

中央社／ 梵蒂岡23日綜合外電報導
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）因剛接受肺癌手術正在復原中，在醫師建議下，將不出席下週在義大利阿西西（Assisi）舉行的和平集會。 歐新社
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）因剛接受肺癌手術正在復原中，在醫師建議下，將不出席下週在義大利阿西西（Assisi）舉行的和平集會。 歐新社

梵蒂岡今天表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）因剛接受肺癌手術正在復原中，在醫師建議下，將不出席下週在義大利阿西西（Assisi）舉行的和平集會。

法新社報導，梵蒂岡在聲明中表示：「為了讓教宗良十四世在上週二接受胸腔手術後能繼續休養，並遵照醫囑，教宗將無法出席10月27日在阿西西舉行的『解除武裝、締造和平』會議。」

梵蒂岡表示，這場阿西西會議將如期舉行，適逢世界和平祈禱日40週年，儘管教宗良十四世無法親自出席，但仍會發布致詞訊息。

教宗的醫師卡柏尼（Luigi Carbone）與馬加利托拉（Stefano Margaritora）在梵蒂岡另行發布的聲明中寫道，儘管教宗的胸部X光檢查顯示「術後恢復狀況極佳」，但他們仍建議對阿西西之行持謹慎態度。

兩名醫師說：「考慮到剛開完刀不久，主治醫師群認為，基於謹慎起見，建議教宗不要按原定計畫於10月27日搭乘直升機出行。」

現年71歲的教宗良十四世因右肺下葉發現惡性腫瘤結節而接受手術，並在術後第5天的17日於羅馬傑梅利醫院（Gemelli）出院。

他的主治醫師群21日表示，手術順利完成後，教宗不需要接受進一步治療，且癌症被確認為「局部病灶」。

教宗 良十四世

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／大谷翔平傷勢不用動手術 球團總裁期待明年「二刀流」回歸

新北黑白野貓腹部巨大腫塊 動保處緊急手術重拾健康活力

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

NBA／紀錄片上映同日傳噩耗！西蒙斯不願放棄原因惹鼻酸：因為我熱愛籃球

相關新聞

台女河口湖遇害！楊姓嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

應對中國跨國鎮壓的台灣經驗：李明哲前往歐洲人權倡議巡講紀錄

長期關心與中國相關人權議題的李明哲與華人民主書院協會夥伴（下稱團隊），將台灣社會以及不同群體面對中國跨國鎮壓的經驗與回應，帶到歐洲與國際友人分享，希望透過資訊共享、經驗交流更加有效的防堵中國對民主社會的威脅。在歐洲政治右傾、反移民聲浪高漲的此刻，李明哲與團隊「逆風」呼籲，民主社會應保持互信互助的精神，接住受到威脅的人，不彼此猜忌，以免造成社會群體分化，淪為跨國鎮壓的打手。

以色列政壇變天？民調領先內唐亞胡 前總參謀長埃森科特鷹派角逐總理

以色列前國防軍總參謀長埃森科特作風低調、鮮少面對媒體，在以色列政壇堪稱新面孔，與經驗豐富的現任總理內唐亞胡形成鮮明對比。...

普亭會談魏科夫後…俄烏美三方會談擬11月阿布達比重啟 克宮證實

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，俄羅斯、烏克蘭與美國的三方會談「計畫」於11月在阿拉...

教宗良十四世肺癌術後休養 遵醫囑缺席阿西西和平集會

梵蒂岡今天表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）因剛接受肺癌手術正在復原中，在醫師建議下，將不出席下週在義...

非軍事區地雷爆炸案 南韓提議與北韓舉行邊境軍事會談

南北韓非軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸、造成數名南韓軍人受傷後，首爾今天提議與平壤舉行邊境軍事會談，以利「相互確認邊境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。