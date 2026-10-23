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以色列政壇變天？民調領先內唐亞胡 前總參謀長埃森科特鷹派角逐總理

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列前國防軍總參謀長埃森科特作風低調、鮮少面對媒體，在以色列政壇堪稱新面孔，與經驗豐富的現任總理內唐亞胡形成鮮明對比。 美聯社
以色列前國防軍總參謀長埃森科特作風低調、鮮少面對媒體，在以色列政壇堪稱新面孔，與經驗豐富的現任總理內唐亞胡形成鮮明對比。 美聯社

以色列前國防軍總參謀長埃森科特作風低調、鮮少面對媒體，在以色列政壇堪稱新面孔，與經驗豐富的現任總理內唐亞胡形成鮮明對比。埃森科特目標是在下週大選擊敗內唐亞胡。

路透社報導，埃森科特（Gadi Eisenkot）出身平凡、作風直率，並以強硬的國家安全立場著稱，這樣的形象在以色列引起共鳴。以色列將於10月27日舉行大選，這是巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）3年前攻擊以色列以來，當地首次舉行大選。

埃森科特雖然主張與內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的領導風格及與極右翼盟友劃清界線，卻並未放棄自2023年10月7日以來日益強硬的鷹派安全立場。埃森科特反對建立巴勒斯坦國，並表示必須摧毀或解除哈瑪斯的軍事力量。

民調顯示，埃森科特領導的正直黨（Yashar）支持度領先內唐亞胡所屬的聯合黨（Likud），但以色列政局分裂，兩人都無法確保能組成下一屆政府。

埃森科特在競選期間強調自己的國家安全資歷，並提及他主張以不成比例武力回應攻擊的「達希耶原則」（Dahiyeh doctrine）。他在2006年以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰期間，擔任指揮官時曾運用這項原則。

埃森科特質樸低調的公眾形象，也讓他有別於內唐亞胡。內唐亞胡是一名作風鮮明、言詞好鬥的政治人物，目前因貪腐案接受審判。民調顯示，許多人仍將2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件前後的安全維護漏洞咎於內唐亞胡。

埃森科特之所以深得民心，部分原因在於他的家庭自2023年以來付出沉重的代價。他的一名兒子及兩名姪甥在加薩（Gaza）作戰期間陣亡。

巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）貝京—沙達特戰略研究中心（Begin-Sadat Center for Strategic Studies）主任謝米爾（Eitan Shamir）表示：「他很討人喜歡，不像政治人物，就是個平凡人。他沒有太多城府算計，讓人覺得很有親切感。」

除了主張消除哈瑪斯的軍事能力，埃森科特也表示，以色列下一屆政府必須阻止伊朗取得軍事核能力，無論是透過武力，還是透過如美國主導的外交解決方案等「安排」。

他也支持在被占領的約旦河西岸建立猶太屯墾區。內唐亞胡執政期間，當地屯墾區持續擴張。多數國家認為，這些屯墾區違反國際法，且阻礙和平進程。

但他告訴以色列第7頻道（Channel 7），屯墾區應符合以色列國家利益，且必須「合法」。這番話暗示，他反對未經以色列政府批准便設立的屯墾據點。

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