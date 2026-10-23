菲律賓將辦東協防長會議 聚焦南海與海底基礎設施

菲律賓下週將在宿霧舉行東協國防部長會議及東協國防部長擴大會議。菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，會議將聚焦南海局勢、海底關鍵基礎設施及海上法律與安全等議題。

菲律賓今年是東南亞國協輪值主席國，第20屆東協防長會議（ADMM）及第13屆東協防長擴大會議（ADMM-Plus），預定於26日至30日在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）舉行。

鐵歐多洛今天在國防部記者會上表示，會議議程包括南海局勢、海底關鍵基礎設施，以及海事法律與安全等。此外，東協觀察員小組在柬埔寨與泰國邊界執行的停火監督任務，也將是討論議題之一。

由於最近中國海洋調查船「嘉海科7」被發現在菲律賓北部海域徘徊，包括海底電纜在內的海底基礎設施安全，成為外界關切議題。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）2日披露，3艘台灣海巡艦也出現在相關海域，監看中方海洋調查船；菲律賓駐美官員卡里諾（Felipe F. Cariño III）21日在華府智庫座談會上表示，儘管菲律賓有其「一中政策」，但仍正探討和台灣深化合作，方向包括知識分享及能力建構，以保護海底設施共同利益。

東協防長擴大會議的對話夥伴包括：美國、中國、澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國和俄羅斯。鐵歐多洛表示，據他所知，幾乎所有對話夥伴的防長都將與會。

被問及中國是否會派代表出席東協防長會議和擴大會議，鐵歐多洛表示，菲律賓昨天已向中方發出會議通知，但不清楚中國是否將派人出席。

鐵歐多洛曾多次在國際安全論壇上公開批評中方人士在活動上的言行，包括今年9月在首爾防務對話上發生的遞紙條事件，以及2025年新加坡香格里拉對話上的嘲諷式提問。

菲律賓媒體記者也詢問台灣是否會派代表出席東協防長會議，鐵歐多洛回應表示，台灣並非東協會員，也不是東協防長擴大會議的對話夥伴。