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非軍事區地雷爆炸案 南韓提議與北韓舉行邊境軍事會談

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南北韓非軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸、造成數名南韓軍人受傷後，首爾今天提議與平壤舉行邊境軍事會談，以利「相互確認邊境的精確位置」及商討如何恢復溝通管道。 法新社
南北韓非軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸、造成數名南韓軍人受傷後，首爾今天提議與平壤舉行邊境軍事會談，以利「相互確認邊境的精確位置」及商討如何恢復溝通管道。 法新社

北韓軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸、造成數名南韓軍人受傷後，首爾今天提議與平壤舉行邊境軍事會談，以利「相互確認邊境的精確位置」及商討如何恢復溝通管道。

法新社報導，南韓國防部國防政策室長金洪哲（Kim Hong-cheol）告訴記者，國防部「正式提議與北韓舉行軍事會談，以相互確認陸上軍事分界線（MDL）的精確位置，並商討恢復軍事通訊聯絡線及防止邊境地區發生意外衝突的方法。」

國防部補充說：「也可以考慮包含聯合國盟軍指揮部（NUC）在內的三方會談。」

金洪哲指出：「具體日期和地點可透過板門店進行討論」，強調他們「期盼北韓給予正面回應」。

布有大量地雷的南北韓非軍事區上月發生1起爆炸，造成3名南韓軍人受傷。平壤否認與這起事件有關，近日更指邊境情勢「嚴峻」，考慮在當地部署更多「戰術打擊工具」。

南韓聯合參謀本部發言人張道英（Jang Do-young，音譯）昨天對媒體記者表示：「我們尚未觀察到任何跡象顯示北韓正在部署新型武器，但鑒於他們的說法，我方將持續密切關注情勢。」

南韓 北韓 軍事 首爾 平壤

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