快訊

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

金正恩驚爆離婚！結束22年婚姻傳獨扛撫養權 他們證實了

中颱薔琵竟然減速打轉 鄭明典：台灣地形影響實例發生中

聽新聞
0:00 / 0:00

台女河口湖遇害！楊姓嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現38歲台灣女子井雲蓉陳屍房內。遭警方逮捕的27歲同團女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟，因想找對方聊聊才前往其房間。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現38歲台灣女子井雲蓉陳屍房內。遭警方逮捕的27歲同團女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟，因想找對方聊聊才前往其房間。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

根據報導，38歲死者井雲蓉當天早上未在集合時間現身，飯店員工前往查看，發現她仰躺在床上，已經死亡。司法解剖結果顯示，她的頸部左側有一道很深的傷口，死因為失血過多。

YBS山梨放送22日報導，井雲蓉與楊閔涵參加同一旅行團，17日抵達日本，18日搭乘巴士遊覽富士山北麓地區的忍野八海、大石公園等景點。飯店員工發現遺體時，楊閔涵也在房內。井雲蓉頸部有一處深達頸動脈的刺傷，研判是致命傷。偵查相關人士透露，楊閔涵手腕上有疑似自行造成的割傷，警方不排除她曾因某種原因試圖輕生。

NHK指出，警方以持有菜刀涉嫌違反《銃刀法》為由，逮捕楊閔涵。楊閔涵據稱承認相關嫌疑，供稱「我持有刀具是事實」，並表示菜刀是在旅行團行程期間，於縣外一處商業設施購買。

偵查相關人士透露，楊閔涵在後續調查中供稱：「我和她是在這次旅行中變熟的。因為想找她聊聊，所以去了她的房間。」警方認為楊閔涵知道井雲蓉死亡的經過，正詳細調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

富士河口湖町 富士 飯店 旅行 日本 巴士 旅行團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

38歲台女遊日遭割喉亡…河口湖飯店登日本凶宅網 網直呼：衰到不行

台灣女旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

日本河口湖密室命案！台女慘遭割喉詭異無掙扎 高大成研判：恐遭下藥

相關新聞

台女河口湖遇害！楊姓嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名參加旅行團的台灣女子死亡。NHK 23日報導，偵查相關人士透露，發現遺體時也在房內、隨後遭警方逮捕的27歲台灣籍女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟。

川普想見金正恩碰釘子？北韓遲未回應 專家估川金會機率不到1成

路透23日獨家報導，美國總統川普是唯一曾與北韓領導人會面的美國總統，雖然一直希望重啟美朝談判，但平壤對限制核子計畫的外交談判興趣缺缺。5名知情人士透露，美國和南韓官員認為，川普與北韓領導人金正恩今年會面的可能性正在降低。

強颱薔琵攪亂美日大型軍演 日本逾百航班取消、26日可能登陸九州

颱風「薔琵」（Champi）正影響台灣，同時逼近日本沖繩縣先島群島，當地風雨逐漸增強，可能出現足以使部分住宅倒塌的猛烈強風。日本氣象廳已呼籲民眾嚴加戒備，西日本和東日本也可能在颱風接近前就出現豪雨。

極端氣候成日常！日本暴雨屢創紀錄 傳統防洪面臨挑戰

日本千葉縣等地今年夏季頻頻發生破紀錄暴雨，一些住宅大樓電梯和機械停車位受損，災後兩個月生活仍未恢復。專家警告，氣候變遷颱風變多、讓極端降雨加劇，傳統防洪設施面臨考驗，防災不能靠政府，家庭也要做好準備。

大規模資安風暴給日企慘痛教訓 個資再珍貴也要斷捨離

今年9月以來，日本接連爆出大型個資外洩或疑似外洩事件，規模合計超過1.16億筆。聲稱參與攻擊日本企業的勒索軟體集團Qilin，將日本評為「網路安全對策世界最低水準的國家之一」。日本創投家在趨勢觀察專欄指出，人工智慧（AI）的進步確實降低網路攻擊成本，但他認為，日本一直將重點放在如何防止個資被竊，忽視了更根本的問題：為什麼企業手上會有這麼多個資？

致電馬斯克解除烏克蘭星鏈限速？川普拒認出手只說「他恢復了」

華爾街日報與國會山莊報報導，美國官員表示，美國總統川普21日致電SpaceX執行長馬斯克，要求解除烏克蘭境內軍用級星鏈（Starlink）系統的限制。川普22日不願透露是否由他本人致電馬斯克，僅表示：「重點是他把系統恢復了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。