快訊

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

薔琵颱風眼牆對流爆發！風雨才剛開始增強 未來36小時暴風圈籠罩台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱薔琵攪亂美日大型軍演 日本逾百航班取消、26日可能登陸九州

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
颱風「薔琵」逼近日本沖繩縣石垣島，22日海浪拍打當地海灘。路透
颱風「薔琵」逼近日本沖繩縣石垣島，22日海浪拍打當地海灘。路透

颱風「薔琵」（Champi）正影響台灣，同時逼近日本沖繩縣先島群島，當地風雨逐漸增強，可能出現足以使部分住宅倒塌的猛烈強風。日本氣象廳已呼籲民眾嚴加戒備，西日本和東日本也可能在颱風接近前就出現豪雨。

NHK報導，日本氣象廳指出，「薔琵」23日上午11時位於沖繩縣石垣島南南西方約170公里的海面上，以每小時15公里的速度朝北北西方向移動。先島群島已進入颱風暴風圈，風勢將進一步增強，預測23日最大風速可達每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

沖繩縣及鹿兒島縣奄美地區也將出現伴隨湧浪的高浪，預測至24日為止，先島群島浪高可達12公尺。預測截至24日上午的24小時累積雨量，沖繩縣部分地區可達250公厘。宮古島及八重山地區從23日午後至24日黎明期間可能形成線狀降水帶，民眾應嚴防暴風、高浪、暴潮及豪雨引發的土石災害。

琉球新報報導，「薔琵」已影響當地航空及海上交通，宮古、石垣及下地島機場的航廈23日全天關閉。22日以往返石垣及宮古的航班為主，共有5家航空公司119個航班取消，約1萬610人受到影響。

日本航空（JAL）集團23日有85個航班、24日有24個航班取消，合計影響8718人。全日空（ANA）23日有35個航班、24日有2個航班取消，合計影響3863人。天馬航空（Skymark）23日有10個航班、24日有2個航班取消，約1120人受到影響，並將於25日加開2個羽田至下地島的臨時航班。樂桃航空（Peach）23日有14個航班取消，影響1993人；空之子航空（Solaseed Air）23日有4個航班取消，約250人受到影響。

根據沖繩旅客船協會，22日包括連接沖繩本島與離島、石垣島與離島的航線在內，共有198個船班取消。截至22日上午9時，已確定23日有148個船班取消，預計連接沖繩本島與離島的絕大多數航線都將停航。

路透22日報導，「薔琵」也干擾日本與美國在台灣附近的日本島嶼周邊舉行的大型軍事演習「利劍」（Keen Sword）。

「利劍」演習每兩年舉行一次，透過陸海空協同作戰，包括飛彈防禦演練及兩棲登陸行動，演練日本防衛作戰。今年演習19日展開，約有5萬6000名日本及美國人員參與，另有包括菲律賓及澳洲在內的其他5國派兵參加。美軍表示：「訓練活動正逐日進行調整，以確保所有參與人員的安全。」

日本氣象協會指出，「薔琵」預計至24日為止將相當接近沖繩先島群島，26日可能接近並登陸九州，之後逐漸轉變為溫帶低氣壓，經過西日本及東日本附近。隨著鋒面活動增強，九州至關東地區可能出現警報級豪雨。

日本 美日 軍演 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強颱薔琵逼近！日氣象廳公布最新預測路徑 日航全日空宣布取消航班

薔琵颱風交通異動一次看 航空、台鐵、高鐵、公路、海運最新動態

颱風薔琵強度再減弱 23日晚間至24日清晨降雨明顯

20縣市停班課 薔琵暴風圈周六罩全台

相關新聞

強颱薔琵攪亂美日大型軍演 日本逾百航班取消、26日可能登陸九州

颱風「薔琵」（Champi）正影響台灣，同時逼近日本沖繩縣先島群島，當地風雨逐漸增強，可能出現足以使部分住宅倒塌的猛烈強風。日本氣象廳已呼籲民眾嚴加戒備，西日本和東日本也可能在颱風接近前就出現豪雨。

極端氣候成日常！日本暴雨屢創紀錄 傳統防洪面臨挑戰

日本千葉縣等地今年夏季頻頻發生破紀錄暴雨，一些住宅大樓電梯和機械停車位受損，災後兩個月生活仍未恢復。專家警告，氣候變遷颱風變多、讓極端降雨加劇，傳統防洪設施面臨考驗，防災不能靠政府，家庭也要做好準備。

大規模資安風暴給日企慘痛教訓 個資再珍貴也要斷捨離

今年9月以來，日本接連爆出大型個資外洩或疑似外洩事件，規模合計超過1.16億筆。聲稱參與攻擊日本企業的勒索軟體集團Qilin，將日本評為「網路安全對策世界最低水準的國家之一」。日本創投家在趨勢觀察專欄指出，人工智慧（AI）的進步確實降低網路攻擊成本，但他認為，日本一直將重點放在如何防止個資被竊，忽視了更根本的問題：為什麼企業手上會有這麼多個資？

致電馬斯克解除烏克蘭星鏈限速？川普拒認出手只說「他恢復了」

華爾街日報與國會山莊報報導，美國官員表示，美國總統川普21日致電SpaceX執行長馬斯克，要求解除烏克蘭境內軍用級星鏈（Starlink）系統的限制。川普22日不願透露是否由他本人致電馬斯克，僅表示：「重點是他把系統恢復了。」

俄軍射彈道飛彈轟炸基輔 澤倫斯基：顯示克宮未改變戰爭立場

烏克蘭今天指控俄羅斯並未改變對戰爭的立場，在美國特使魏科夫與俄國總統普丁會面討論重啟和平談判後，隨即朝烏克蘭發射一波彈道...

期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板 頭條二：經濟伊朗戰爭與高油價拖累 川普支持率跌至新低 頭條三：Meta狂砸1350億美元搶AI 自由現金流轉負仍繼續加碼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。