強颱薔琵攪亂美日大型軍演 日本逾百航班取消、26日可能登陸九州

颱風「薔琵」（Champi）正影響台灣，同時逼近日本沖繩縣先島群島，當地風雨逐漸增強，可能出現足以使部分住宅倒塌的猛烈強風。日本氣象廳已呼籲民眾嚴加戒備，西日本和東日本也可能在颱風接近前就出現豪雨。

NHK報導，日本氣象廳指出，「薔琵」23日上午11時位於沖繩縣石垣島南南西方約170公里的海面上，以每小時15公里的速度朝北北西方向移動。先島群島已進入颱風暴風圈，風勢將進一步增強，預測23日最大風速可達每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

沖繩縣及鹿兒島縣奄美地區也將出現伴隨湧浪的高浪，預測至24日為止，先島群島浪高可達12公尺。預測截至24日上午的24小時累積雨量，沖繩縣部分地區可達250公厘。宮古島及八重山地區從23日午後至24日黎明期間可能形成線狀降水帶，民眾應嚴防暴風、高浪、暴潮及豪雨引發的土石災害。

琉球新報報導，「薔琵」已影響當地航空及海上交通，宮古、石垣及下地島機場的航廈23日全天關閉。22日以往返石垣及宮古的航班為主，共有5家航空公司119個航班取消，約1萬610人受到影響。

日本航空（JAL）集團23日有85個航班、24日有24個航班取消，合計影響8718人。全日空（ANA）23日有35個航班、24日有2個航班取消，合計影響3863人。天馬航空（Skymark）23日有10個航班、24日有2個航班取消，約1120人受到影響，並將於25日加開2個羽田至下地島的臨時航班。樂桃航空（Peach）23日有14個航班取消，影響1993人；空之子航空（Solaseed Air）23日有4個航班取消，約250人受到影響。

根據沖繩旅客船協會，22日包括連接沖繩本島與離島、石垣島與離島的航線在內，共有198個船班取消。截至22日上午9時，已確定23日有148個船班取消，預計連接沖繩本島與離島的絕大多數航線都將停航。

路透22日報導，「薔琵」也干擾日本與美國在台灣附近的日本島嶼周邊舉行的大型軍事演習「利劍」（Keen Sword）。

「利劍」演習每兩年舉行一次，透過陸海空協同作戰，包括飛彈防禦演練及兩棲登陸行動，演練日本防衛作戰。今年演習19日展開，約有5萬6000名日本及美國人員參與，另有包括菲律賓及澳洲在內的其他5國派兵參加。美軍表示：「訓練活動正逐日進行調整，以確保所有參與人員的安全。」

日本氣象協會指出，「薔琵」預計至24日為止將相當接近沖繩先島群島，26日可能接近並登陸九州，之後逐漸轉變為溫帶低氣壓，經過西日本及東日本附近。隨著鋒面活動增強，九州至關東地區可能出現警報級豪雨。