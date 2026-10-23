華爾街日報：川普促馬斯克解除烏克蘭星鏈限制

「華爾街日報」今天援引美國官員的說法報導，美國總統川普（Donald Trump）與富豪馬斯克（Elon Musk）通電話，要求他解除對烏克蘭使用星鏈（Starlink）的限制。

路透社報導，烏克蘭利用星鏈進行戰場通信及無人機作戰，限制這項衛星服務已妨礙烏克蘭對俄羅斯的攻擊與防空無人機任務。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，有關烏克蘭使用星鏈的決定，端視星鏈的母公司太空探索科技公司（SpaceX）及其執行長馬斯克，而非由白宮決定。

但「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述的美國及烏克蘭官員透露，川普與馬斯克通話後不久，星鏈系統今天運作就比較正常了。

官員表示，川普告訴馬斯克，他對系統速度仍被限制在每小時100英里（約160公里）左右感到不滿。

一些烏克蘭官員則對華爾街日報說，系統雖尚未完全恢復功能，但運作速度已高於之前限速時的水準。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早說，烏克蘭的星鏈速度尚未恢復，他希望未來幾天能與盧比歐會談。