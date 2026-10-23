美星盾突限速 烏克蘭無人機集體墜毀

紐約時報報導，烏克蘭軍方上周以無人機攻擊俄軍時，美國國防部資助的「星盾」軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，烏軍損失超過一百萬美元（約台幣三一八五萬元），幾乎所有軍事行動被迫暫停三天。烏軍指揮官說，事發時部隊驚慌失措，急著搶救失控的無人機，感覺遭到美國拋棄。

烏克蘭指揮官奧列赫回憶，上周他麾下數十架攻擊無人機正飛向俄軍目標，原本正常傳回飛行路徑影像，畫面卻在同一時間突然模糊不清。無人機隨即失去與地面操作人員的衛星連線，許多直接墜落。

奧列赫說，當時他的三支手機不斷響起，電話另一端的軍人驚怒不已滿口髒話，所有人都急著調整無人機航向，試圖搶救裝備。這場突如其來的斷線造成重大損失，迫使他暫停幾乎所有軍事行動三天，包括攻擊俄軍指揮所及燃料供應中心。他說，弟兄們覺得被拋棄，認為烏克蘭早該認清現實，別再把美國視為盟友。

星盾是科技大亨馬斯克旗下「星鏈」衛星網路的軍用姊妹系統，由歐洲國家支付費用供烏克蘭使用，烏軍仰賴星盾操控無人機。烏克蘭官員指出，星盾最初遭到限速時，無人機即使以時速六十四公里低速飛行仍會斷線。目前連線情況雖有改善卻未完全恢復，只要無人機時速超過一六○公里仍會失去連線，部分需要高速飛行的攻擊無人機無法執行任務。

烏克蘭仍不清楚誰下令限速。烏方擔心，川普政府可能藉此懲罰烏克蘭攻擊俄國煉油廠，並迫使基輔讓步。