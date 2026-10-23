美特使讚普亭「人道主義者」 川普不置評

美國總統川普的特使威科夫廿一日在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會晤時，當面稱讚普亭是「人道主義者」，引發美國政壇強烈反彈。川普被問及是否認同威科夫的說法時，未直接附和也沒有否定。專家分析，川普試圖奉承普亭疏遠基輔，誘使莫斯科重返談判桌，但這項策略恐難奏效。

威科夫此行與普亭會晤，試圖推動四年半的俄烏戰爭停戰。俄方同日釋放遭監禁四年的七十四歲美國公民哈伯德，威科夫因此向普亭表示：「您經常談到川普總統是一位人道主義者。先生，您也是一位人道主義者，我向您致敬、表達讚賞，並再次感謝您。」

川普廿一日在白宮出席網路犯罪圓桌會議時，被問是否會稱普亭為人道主義者。他說：「我想就那件特定的事情而言，讓一個原本以為會被終身監禁的人獲釋，大概可以這麼說。不過，我不會對此做出任何肯定或否定評價。」

威科夫的說法引發部分共和黨人強烈批評。北卡州共和黨參議員提里斯發文痛批：「搞什麼鬼？去查查『人道主義者』定義吧。說這種話實在令人難堪憤怒。」德州共和黨參議員柯寧說：「不，普亭是個冷血殺手。」

紐約時報指出，普亭釋放哈伯德不必付任何代價，卻能贏得川普好感。

二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭後不久，哈伯德被控替烏軍作戰，在烏東遭俄軍拘捕，他與兒子的通訊紀錄並無任何參軍證據，俄羅斯法院二○二四年仍以傭兵罪判處近七年徒刑。

ＮＢＣ引述川普第一任期擔任白宮國家安全顧問的歐布萊恩指出，過去各種方法都無法促使普亭談判，因此川普改以友善態度爭取俄方合作。