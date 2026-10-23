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美特使剛離開 俄烏立刻互轟

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
烏克蘭救難人員22日在基輔一間遭俄軍飛彈擊中的超市搜救。 歐新社
烏克蘭救難人員22日在基輔一間遭俄軍飛彈擊中的超市搜救。 歐新社

美國總統川普的特使威科夫廿一日訪問俄國促成美俄烏三方重啟談判，威科夫一走，俄烏廿一日晚間就開始互轟，烏克蘭有七人喪生。

威科夫廿一日與俄國總統普亭會面後，川普還樂觀地說，俄烏戰爭或許已來到最接近結束時刻，俄方也表示願意下月起重啟美俄烏三方談判。

然而，威科夫與普亭會談三小時離開莫斯科後，俄、烏立即相互空襲。

俄羅斯國防部廿二日說，俄軍徹夜擊落八○八架烏克蘭無人機。聲明指出，這批無人機是普亭廿一日於聖彼得堡與威科夫會談後出動，俄羅斯軍防空系統已在俄國各地區及克里米亞上空將其擊落。

莫斯科市長索比亞寧說，共有六三○架烏克蘭無人機飛向莫斯科，造成二人受傷。

烏克蘭表示，俄軍發射廿一枚飛彈和二一○架無人機襲擊烏克蘭各地，東北部蘇梅州有一名男子死亡，哈爾科夫州有一名女子死亡；東南部札波羅熱州有三人死亡，東部頓內次克州則有二人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ說，俄國使用三枚攜帶集束彈頭的彈道飛彈攻擊基輔。這類飛彈在接近目標時於空中引爆，在直徑四百公尺範圍內造成大幅破壞。

基輔市長克里契科也在社群媒體上說，俄軍攻擊已造成烏克蘭首都十五人受傷，並破壞地鐵設施。

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