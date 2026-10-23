俄烏願重啟和談 和平仍遙遠

美國總統川普的特使威科夫廿一日在聖彼得堡會晤俄羅斯總統普亭後，克宮表示普亭同意最快下月恢復美俄烏三方會談，烏克蘭總統澤倫斯基也說願意在當前戰線停戰。表面上談判似乎將重新啟動，但細看雙方公開表態，核心分歧毫無進展，「恢復會談」與「達成和平」之間，仍有遙遠距離。

俄烏停戰最大障礙就是領土問題。俄國早表明一定要拿下烏東盧甘斯克、頓內次克兩州組成的頓巴斯地區，目前盧甘斯克幾乎全境遭俄軍占領，頓內次克仍有兩成領土由烏軍控制，面積約五五三○平方公里，俄國要求烏克蘭必須交出仍由其控制的頓巴斯地區。

去年八月川普和普亭在阿拉斯加會面時，美俄官員擬出的停戰條件，就要求烏克蘭放棄頓巴斯。這個條件事先並未徵詢烏克蘭，烏克蘭當然大怒反對。當時澤倫斯基的說法是，烏克蘭願在當前戰線停戰，但絕不會割讓仍由烏軍控制的頓巴斯。

因此，澤倫斯基廿一日對美國媒體表示願意就地停戰，其實是堅持一貫立場，強調烏克蘭軍隊不會後撤。

然而，現在情勢和去年大不相同。川普立場愈來愈倒向俄國，近來多次斥責烏克蘭不願停戰、要求烏軍不得攻擊俄國煉油設施，美方切斷烏克蘭星鏈網路等小動作不斷。川普還放寬俄國制裁、接受俄國柴油，準備下月和普亭、大陸國家主席習近平舉行三方峰會，烏克蘭可能是議題之一。有川普助攻，普亭更不可能在領土等停戰條件上退讓。

反觀烏克蘭，現在靠歐洲援助苦撐。但法國等歐洲國家近來因財政及生活成本問題引發抗議暴動。法國極右翼國民聯盟領袖、民調領先的總統參選人雷朋已表示，明年四月若當選總統，法國將在過渡六個月後停止對烏克蘭財政援助。在德國，聲勢看漲的極右翼另類選擇黨主張大幅縮減援助烏克蘭，停止對烏克蘭的軍事支持，並與俄國恢復關係。

歐洲知道其財力和民意支持烏克蘭已出現疲乏，又被排除在美俄烏談判外，現在傳出可能直接與普亭接觸。金融時報日前報導，歐洲可能提兩項和平方案。選項之一是將戰事凍結在目前前線，而烏克蘭保證永遠不加入北約。另一選項則是烏克蘭將頓巴斯剩餘領土割讓給俄羅斯，交換俄國容許烏克蘭加入北約。

這兩種選項可能被烏克蘭部分民眾視為背叛。但考量烏克蘭人民渴望和平，澤倫斯基或許能說服民眾接受。相較之下，歐洲國家對普亭是否願意接受，毫無信心。

整體來看，十一月會談即使如期舉行，頓巴斯歸屬、烏克蘭入北約等難題仍未見突破，俄烏全面和平之路還很遙遠。