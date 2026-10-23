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俄烏談判 澤倫斯基願當前戰線停戰

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭基輔一座購物中心廿二日遭俄軍飛彈擊中起火，消防人員在現場灌救。路透
烏克蘭基輔一座購物中心廿二日遭俄軍飛彈擊中起火，消防人員在現場灌救。路透

俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統普亭同意最快十一月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判。烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏方支持美國的三方談判提議，希望盡快舉行，並重申願意在當前戰線停戰。

美國總統川普特使威科夫於聖彼得堡與普亭會談後，克宮表示，普亭已同意最快十一月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判。

俄方提出在阿聯阿布達比舉行。克宮外交政策助理鄂夏柯夫說，時間可能是十一月中旬，「以在衝突結束後建立安全機制為核心主題」。他說，威科夫向普亭報告歐洲和烏克蘭的一些新提議，「但其中實質內容不多」。

鄂夏柯夫還說：「可能的中國、俄羅斯、美國領導人首次三方會談，目前正在籌備」，主要是把這次會議排進下個月在大陸深圳舉行的亞太經合會峰會行程中。俄國先前表示，希望這場三方峰會討論烏克蘭。

烏克蘭和盟邦憂心美國正逐漸減少對烏克蘭的支持，尤其川普先前突然宣布與俄方達成柴油協議，招致批評聲浪。俄羅斯官媒塔斯社引述俄羅斯副總理諾瓦克說法報導，一艘載有俄羅斯柴油的油輪啟程前往美國，這是美俄柴油協議下首批此類貨運。

川普廿一日表示，他認為俄烏戰爭可能已來到迄今最接近結束的一刻；他還感謝普亭釋放一名遭拘留的美國公民。川普在白宮說：「前幾天，我和俄羅斯總統普亭談到如何解決他與烏克蘭的戰爭。我認為我們離終結戰爭愈來愈近了，現在或許是迄今最接近終戰的一刻。」

澤倫斯基說，他已與美國官員通話，同意盡快舉行美俄烏三方談判，「我認為應該不晚於十一月初」。烏克蘭支持「任何停火、結束戰爭、能源停火的提議，以及人道主義倡議」。澤倫斯基廿一日接受福斯新聞訪問時表示，願意凍結烏俄戰爭現有戰線，以結束這場戰爭。

主持人問澤倫斯基，是否願意「接受一項和平協議，將一切維持在現狀，讓烏克蘭仍保有百分之七十五或更多的國土，不論這場戰爭最初如何開始」。澤倫斯基回答：「是的，目前我們必須凍結戰線。我認為這是結束這場戰爭的可行途徑。我們稱之為停火，或像川普總統所說的『停止殺戮』。」

他接著說：「凍結戰線並停止交戰，這是我們對俄羅斯的最低要求。接下來我們會向川普總統及歐洲國家尋求安全保證。」

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