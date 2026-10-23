菲擬與台合作 保護海底電纜

中國大陸的「灰色地帶」侵擾不斷，包含切斷台灣周邊海域的海底電纜。菲律賓駐美官員廿一日在華府智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）座談時說，正研究和台灣深化合作，例如知識共享及能力建構。

對此，大陸外交部發言人毛寧廿二日在例行記者會答道，在台灣問題上沒有灰色地帶，菲方應當以實際行動恪守「一中原則」，且「中國台灣地區開展對外交往，應當嚴格按照此一原則處理」。

ＣＮＡＳ廿一日推出紀錄短片「數位生命線」，檢視大陸對連結美國和菲台等關鍵盟友與夥伴的海底電纜，造成的灰色地帶威脅，並邀我駐美副代表楊懿珊及菲律賓駐美大使館副館長卡里諾與談。

ＣＮＡＳ表示，上述海底電纜承載九成九以上的跨洲資料數據傳輸，對美國及其盟友間的通訊與危機協調至關重要。

卡里諾說，菲律賓正研究菲台深化務實合作。儘管菲律賓有「一中政策」，但也注意到為了保護海底設施的共同利益，採取務實方式和像台灣等朋友與盟友合作為必要之舉。

對於具體合作方式是否包含聯合巡邏或就破壞電信設施的船舶究責，卡里諾表示，這是持續發展的合作。

楊懿珊則說，通訊韌性是當今至關重要的議題，台灣對外通訊仰賴約十四條國際海底電纜。為了強化通訊韌性，台灣政府除了修訂相關法律，也透過知識建構，並和國際社會分享資訊，與推動內部體系改革。

楊懿珊表示，台菲在海巡合作上建立很強健的關係。海巡不只要保護海底電纜，還需確保海上安全；美國的經驗和資訊分享在雙方合作上扮演重要角色。

楊懿珊認為，透過台美合作，美方將能更了解台灣面臨的困難及問題。

台灣也能將這些經驗，分享給菲律賓和日本等鄰國。