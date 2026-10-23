菲擬與台合作 保護海底電纜

聯合報／ 國際中心、記者陳宥菘／綜合報導
菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，大陸外交部強調，在台灣問題上沒有灰色地帶，要求菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。路透
菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，大陸外交部強調，在台灣問題上沒有灰色地帶，要求菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。路透

中國大陸的「灰色地帶」侵擾不斷，包含切斷台灣周邊海域的海底電纜菲律賓駐美官員廿一日在華府智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）座談時說，正研究和台灣深化合作，例如知識共享及能力建構。

對此，大陸外交部發言人毛寧廿二日在例行記者會答道，在台灣問題上沒有灰色地帶，菲方應當以實際行動恪守「一中原則」，且「中國台灣地區開展對外交往，應當嚴格按照此一原則處理」。

ＣＮＡＳ廿一日推出紀錄短片「數位生命線」，檢視大陸對連結美國和菲台等關鍵盟友與夥伴的海底電纜，造成的灰色地帶威脅，並邀我駐美副代表楊懿珊及菲律賓駐美大使館副館長卡里諾與談。

ＣＮＡＳ表示，上述海底電纜承載九成九以上的跨洲資料數據傳輸，對美國及其盟友間的通訊與危機協調至關重要。

卡里諾說，菲律賓正研究菲台深化務實合作。儘管菲律賓有「一中政策」，但也注意到為了保護海底設施的共同利益，採取務實方式和像台灣等朋友與盟友合作為必要之舉。

對於具體合作方式是否包含聯合巡邏或就破壞電信設施的船舶究責，卡里諾表示，這是持續發展的合作。

楊懿珊則說，通訊韌性是當今至關重要的議題，台灣對外通訊仰賴約十四條國際海底電纜。為了強化通訊韌性，台灣政府除了修訂相關法律，也透過知識建構，並和國際社會分享資訊，與推動內部體系改革。

楊懿珊表示，台菲在海巡合作上建立很強健的關係。海巡不只要保護海底電纜，還需確保海上安全；美國的經驗和資訊分享在雙方合作上扮演重要角色。

楊懿珊認為，透過台美合作，美方將能更了解台灣面臨的困難及問題。

台灣也能將這些經驗，分享給菲律賓和日本等鄰國。

海底電纜 菲律賓 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

因應中國危害海底電纜等灰色地帶侵擾 台菲探討深化合作

菲擬深化與台灣合作保護海纜 陸外交部60要求恪守一中原則

保護巴士海峽海纜 菲律賓擬深化對台合作、因應灰色地帶威脅

賴總統上任2年難訪邦交國最密集地區！金融時報揭川普阻過境原因

相關新聞

美星盾突限速 烏克蘭無人機集體墜毀

紐約時報報導，烏克蘭軍方上周以無人機攻擊俄軍時，美國國防部資助的「星盾」軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，烏軍損失超過一百萬美元（約台幣三一八五萬元），幾乎所有軍事行動被迫暫停三天。烏軍指揮官說，事發時部隊驚慌失措，急著搶救失控的無人機，感覺遭到美國拋棄。

美特使讚普亭「人道主義者」 川普不置評

美國總統川普的特使威科夫廿一日在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會晤時，當面稱讚普亭是「人道主義者」，引發美國政壇強烈反彈。川普被問及是否認同威科夫的說法時，未直接附和也沒有否定。專家分析，川普試圖奉承普亭疏遠基輔，誘使莫斯科重返談判桌，但這項策略恐難奏效。

美特使剛離開 俄烏立刻互轟

美國總統川普的特使威科夫廿一日訪問俄國促成美俄烏三方重啟談判，威科夫一走，俄烏廿一日晚間就開始互轟，烏克蘭有七人喪生。

俄烏願重啟和談 和平仍遙遠

美國總統川普的特使威科夫廿一日在聖彼得堡會晤俄羅斯總統普亭後，克宮表示普亭同意最快下月恢復美俄烏三方會談，烏克蘭總統澤倫斯基也說願意在當前戰線停戰。表面上談判似乎將重新啟動，但細看雙方公開表態，核心分歧毫無進展，「恢復會談」與「達成和平」之間，仍有遙遠距離。

AI揪網站系統PHP大漏洞 恐遭駭客利用

華爾街日報廿一日報導，支持全球七成網站運作的ＰＨＰ技術開發者同日披露重大資安漏洞。研究人員藉由人工智慧（ＡＩ）發現此一漏洞，駭客恐控制任何執行ＰＨＰ軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網攻。

戰雲再現 美以演練空襲 擬選後攻伊

紐約時報廿一日引述美國官員及知情人士報導，美國與以色列軍方已擬定十一月三日美國期中選舉後，重新攻擊伊朗的具體計畫，並加緊演練空襲。美國國防部長赫塞斯本周訪問以色列時，也和總理內唐亞胡討論新一輪攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。