美建立新間諜網 華郵：特工扮商人赴陸

華盛頓郵報廿一日引述知情人士報導，五角大廈正計畫建立更完善的深層臥底間諜網，讓美國特工以商人或其他民間企業人員身分當掩護，不公開與美國政府的任何關聯，對中國大陸及其他美國競爭對手發動經濟戰。

美國中情局（ＣＩＡ）副局長艾里斯九月演說時表明，美方正擴大對中方的間諜活動，鎖定人工智慧（ＡＩ）、生物科技及先進半導體等領域的陸企。

川普政府已將經濟戰視為重要治國工具。這項由「非官方身分掩護」（ＮＯＣ）組成的新間諜計畫，由五角大廈副部長范博格顧問、二○二一年從ＣＩＡ退休的拉庫森督導。五角大廈各軍種、情報與安全事務次長辦公室的專家及退休ＣＩＡ官員，均參與規畫。

新計畫尚處於規畫階段，在法規管轄權的界定上也處於模糊地帶。五角大廈可能成立獨立的深層臥底單位，也可能擴充現有的秘密人員情蒐能力。

並非所有拉庫森的前同事皆支持這項新計畫。一位前ＣＩＡ高官直言，拉庫森只是想在五角大廈建立一個自己的ＣＩＡ。

據前ＣＩＡ官員說法，ＣＩＡ向來抗拒其他單位介入其視為核心業務的人員間諜行動，並堅持這類行動必須由ＣＩＡ駐相關國家的站長統籌。以非官方身分當掩護的情報工作風險也特別高，原因是情報官不能在美國大使館或其他政府設施工作，一旦被拘留，也無法主張外交豁免權。

前ＣＩＡ官員稱，ＣＩＡ對五角大廈這項計畫反應冷淡，但ＣＩＡ自己的ＮＯＣ計畫卻已逐漸萎縮。五角大廈國防情報局（ＤＩＡ）和聯合特種作戰司令部（ＪＳＯＣ）等單位雖嘗試以商業身分掩護執行任務，但成效不一。

尤其軍人服役紀錄難以隱匿，且生物辨識技術和其他「數位足跡」興起，利用化名執行任務愈來愈困難。五角大廈臥底特工大多帶有軍人氣質，也易被識破。

美國國會相關委員會似乎尚未聽取上述計畫的簡報。五角大廈則否認正推動該計畫，副發言人布里斯說，華郵所謂的消息人士人不是嚴重誤解情況，就是故意誤導，兜售憑空想像的故事；ＣＩＡ婉拒置評。一位前ＣＩＡ高官則說，五角大廈錢很多、擁有很多權限，也具備很多能力，「願上帝保佑他們」。