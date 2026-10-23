因應安全威脅 美縮減中東外館人力

多家外媒廿一日報導，美軍已減少駐約旦、卡達及科威特等國基地的部分人員。美國國務院也訓令減少多個駐中東國家外館的人員，因應區域安全威脅。

這波軍事和外交人員調整，與二月底美國及以色列對伊朗開戰前後採取的撤離措施類似，旨在讓美方人員和其眷屬遠離可能被攻擊的地區。

美國中央司令部發言人霍金斯則說，定期調整人員和軍事部署，維持最佳戰備狀態，但基於作戰安全考量，不會透露詳情。

兩位美國官員說，美國駐包含波斯灣的中東多國外館廿一日接到縮減人力通知。美國國務院同日宣布，駐沙烏地阿拉伯大使館進入「強制撤離」狀態，僅保留緊急應變所需人員。

美國國務院發言人皮戈特在社媒Ｘ寫道，鑒於與伊朗立場一致的葉門武裝團體「青年運動」持續襲擊沙國境內民用目標，已訓令駐沙國的非緊急職務政府雇員及其眷屬撤離。

皮戈特還寫道，青年運動加強對沙國的敵對行動，包括攻擊民用機場和其他關鍵基礎設施，造成平民傷亡，並嚴重干擾交通與旅行。

幾天前美國駐沙國、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國及其他幾國的大使館示警，指稱沙國與青年運動的戰事恐迅速且毫無預警地向外蔓延。