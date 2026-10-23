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烏克蘭軍損 衝破百萬美元

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

紐約時報報導，烏克蘭軍方上周以無人機攻擊俄軍時，美國國防部資助的「星盾」軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，烏軍損失超過100萬美元（約台幣3,185萬元），幾乎所有軍事行動被迫暫停三天。烏軍指揮官說，事發時部隊驚慌失措，急著搶救失控的無人機，感覺遭到美國拋棄。

烏克蘭指揮官奧列赫回憶，上周他麾下數十架攻擊無人機正飛向俄軍目標，原本正常傳回飛行路徑影像，畫面卻在同一時間突然模糊不清。無人機隨即失去與地面操作人員的衛星連線，許多直接墜落。

奧列赫說，當時他的三支手機不斷響起，電話另一端的軍人驚怒不已滿口髒話，所有人都急著調整無人機航向，試圖搶救裝備。這場突如其來的斷線造成重大損失，迫使他暫停幾乎所有軍事行動三天，包括攻擊俄軍指揮所及燃料供應中心。他說，弟兄們覺得被拋棄，認為烏克蘭早該認清現實，別再把美國視為盟友。

但在此同時，俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統普亭同意最快11月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判。烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏方支持美國的三方談判提議，希望盡快舉行，並重申願意在當前戰線停戰。

星盾是科技大亨馬斯克旗下「星鏈」衛星網路的軍用姊妹系統，由歐洲國家支付費用供烏克蘭使用，烏軍仰賴星盾操控無人機。烏克蘭官員指出，星盾最初遭到限速時，無人機即使以時速64公里低速飛行仍會斷線。目前連線情況雖有改善卻未完全恢復，只要無人機時速超過160公里仍會失去連線，部分需要高速飛行的攻擊無人機無法執行任務。

烏克蘭東部「中央部隊集群」指揮官比列茨基指出，過去烏軍無人機即使時速超過400公里，仍能透過星盾穩定連線。他警告，限速不僅影響烏軍攻擊行動，也妨礙無人機攔截速度更快的俄羅斯噴射動力無人機，「直接削弱烏軍保護城市能力」。

目前烏克蘭仍不清楚究竟誰下令限速以及背後原因。馬斯克曾表示，星盾由美國國防部控制，但美國國務卿魯比歐21日說，星鏈與星盾使用權限由馬斯克旗下SpaceX決定。烏方擔心，川普政府可能藉此懲罰烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並迫使基輔讓步。

烏克蘭 俄軍 俄國

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