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戰雲再現 美以演練空襲 擬選後攻伊

聯合報／ 編譯張佑生盧思綸／綜合報導
美國和以色列擬重啟對伊朗的軍事行動，不排除動用俗稱「炸彈之母」的GBU-43／B。圖為炸彈之母二○一七年在佛州艾爾金美國空軍基地引爆。路透
美國和以色列擬重啟對伊朗的軍事行動，不排除動用俗稱「炸彈之母」的GBU-43／B。圖為炸彈之母二○一七年在佛州艾爾金美國空軍基地引爆。路透

紐約時報廿一日引述美國官員及知情人士報導，美國與以色列軍方已擬定十一月三日美國期中選舉後，重新攻擊伊朗的具體計畫，並加緊演練空襲。美國國防部長赫塞斯本周訪問以色列時，也和總理內唐亞胡討論新一輪攻擊。

伊朗外長阿拉奇廿一日則在社媒Ｘ寫道，若美國選擇戰爭、而非外交，那必將導致更大的戰略失敗。

美以正規畫一場時間短且強度高的軍事行動，近來軍機已飛越伊拉克上空演練。可能目標包括伊朗的能源基礎設施、具戰略重要性的哈格島與葛希姆島、鎬山地下核設施的入口及隧道，和飛彈與無人機武器庫。

「以色列第十二頻道」與美國新聞網站Axios廿一日引述美以官員報導，幾十架以軍戰機和加油機十九日晚間至廿日執行長程任務，凌晨飛越敘利亞與伊拉克領空，並在飛近伊朗邊境時掉頭。

有官員認為，重新發動一輪大規模攻擊，可能將伊朗經濟推至崩潰邊緣，迫使德黑蘭做出讓步，同意終戰且開放荷莫茲海峽。另有官員指出，目標應會避開伊朗煉油廠及石油基礎設施，原因是川普亟欲避免汽油價格進一步上漲。

但美國總統川普會否批准仍在未定之天。他至今多次否決重啟大規模作戰的方案，包含十月美以兩軍在動手前夕，也被川普踩煞車。

外界也懷疑，新一輪攻擊能否比美以伊戰爭二至四月的第一階段更成功。當時在美以密集攻擊下，全球能源價格及通膨被推高，也加劇中東不安，並大幅消耗美軍攔截飛彈庫存。

伊朗官員則警告，若重燃戰火，伊方的報復範圍將不再只限商船和鄰國能源設施，還可能擴及資料中心與海底電纜，戰事不會像美方想像般地迅速結束。

美軍要到十一月初才能完成重啟戰事的部署，包括三艘航艦、數千名陸戰隊員、戰機和特種部隊等兵力和裝備，且美軍偏好夜襲，自同月起伊朗夜間的黑暗時段將變長。美方有看法認為，密集的三天攻擊，就可能造成夠大的經濟破壞，改變伊朗立場。

新一輪攻擊也可能仿照去年六月對伊朗的「午夜重鎚行動」，採取短期且密集的模式。但川普並未排除之後進一步擴大規模的可能性。

川普上周接受美國有線電視頻道「新聞頭條」專訪時，不排除動用約九點五公噸、俗稱「炸彈之母」（ＭＯＡＢ）的GBU-43／B大型空爆炸彈攻擊伊朗基礎設施，並形容威力就像一枚小型核彈。但他強調，這並非核武，也無意動用核武。

不過，ＭＯＡＢ主要在地面上方引爆，可能難以摧毀鎬山這類深埋花崗岩下的核設施，且必須由速度較慢的MC-130軍用運輸機投放，易暴露在伊朗防空網下。

空襲 內唐亞胡 伊朗

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