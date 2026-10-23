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AI揪網站系統PHP大漏洞 恐遭駭客利用

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
瑞士日內瓦大學網站廿一日發現安全漏洞，接獲歐洲聯盟電腦緊急應變小組通知後暫時下線。歐新社
瑞士日內瓦大學網站廿一日發現安全漏洞，接獲歐洲聯盟電腦緊急應變小組通知後暫時下線。歐新社

華爾街日報廿一日報導，支持全球七成網站運作的ＰＨＰ技術開發者同日披露重大資安漏洞。研究人員藉由人工智慧（ＡＩ）發現此一漏洞，駭客恐控制任何執行ＰＨＰ軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網攻

ＰＨＰ是最普遍的網站程式語言，常用來運作新聞網站、購物平台和公司官網。

日本廿一日晚間掀起一波緊急的網站維護潮，包含政府、金融機構、零售業、交通運輸與汽車產業等，均陸續暫停部分網站或線上服務。甚至日本首相高市早苗個人官網也一度關閉，直到廿二日中午才恢復運作。

此一名為PHP2Shell的漏洞，涉及ＰＨＰ管理電腦記憶體方式的一類缺陷。駭客可透過多種方式利用漏洞，甚至只需幾秒鐘，就能在尚未安裝修補程式的網頁伺服器執行未經授權的軟體。美國資安公司Calif研究人員奧斯汀八月稽核ＰＨＰ原始碼時，在OpenAI最先進模型之一的GPT-5.6 Sol協助下發現這些缺陷。

這類漏洞已在ＰＨＰ原始碼隱藏多年。Calif執行長Thai Duong說，幾十年前就有研究人員指出，相關程式碼恐存在問題，之後漸遭遺忘。

但奧斯汀在ＡＩ協助下找到利用漏洞的方法。Thai Duong八月十一日致電ＰＨＰ資安工程師杜施，告知「有個嚴重問題」。不久研究人員與軟體工程師組成非正式工作小組，並和軟體發行商及資安公司合作，研究如何修補，以防漏洞遭利用。

杜施指出，這是ＰＨＰ十幾年來最嚴重的安全問題，堪比「心臟出血」的漏洞。Google旗下資安公司Wiz共同創辦人盧瓦克直言，若沒有ＡＩ，恐無法發現漏洞。

修補程式一發布，攻防競賽就正式展開。Thai Duong說，社媒推特隨便哪個傢伙都可能拿到修補程式，利用ＡＩ分析再發布一段漏洞利用腳本，屆時將天下大亂。其他專家也示警，ＡＩ工具能輕易逆向分析漏洞，駭客正爭相趕在網站完成更新前發動網攻，恐引發一波入侵潮。

駭客 華爾街日報 網攻

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