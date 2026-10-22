馬斯克有權對烏國星鏈限速嗎？ 克魯曼舉台灣為例呼籲星鏈國有化

烏克蘭仰賴的SpaceX軍用級星鏈（Starlink）服務遭限速，華爾街日報日前報導指出，是SpaceX創辦人馬斯克下令這麼做，美國國務卿魯比歐則否認川普政府事先知情。對此，知名經濟學家克魯曼呼籲，美國應將星鏈收歸國有。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日撰文說，既有可信的官方說法指出是馬斯克本人下令限速，就必須嚴肅思考此舉可能造成的影響。

私人財產權不應凌駕於國家安全之上

克魯曼表示，國家安全政策不應該交由任何民間人士決定，即使此人有能力為之。而決定讓星鏈降速，形同美國干預外國戰爭。俄烏戰爭正進入關鍵時刻，此舉對美國長期對手國俄羅斯助一臂之力，卻打擊烏克蘭。俄國總統普丁正透過蓄意破壞、恫嚇、支持極右派政黨如德國另類選擇黨（AfD），加大威脅歐洲的力道，馬斯克在這個關頭對烏軍掣肘，也有助於壯大俄軍聲勢。民調顯示，同意支持殘酷極權統治者（普丁）侵略民主國家（烏克蘭）的美國人，少之又少。

尤其烏克蘭近來在戰場上日益占上風，迫使普丁轉而攻擊烏國平民和民用基礎設施，特別是電力。倘若馬斯克不迅速恢復對烏克蘭不限速的星鏈服務，可能導致數千名無辜烏克蘭人喪命。再者，普丁可能因此更肆無忌憚，進一步威脅、攻擊美國的北約盟國，並且力挺歐洲親納粹政黨，例如馬斯克曾公開支持的AfD。

或許有人會問：馬斯克既然擁有星鏈，難道無權決定自己的事業該怎麼做嗎？

克魯曼說，美國的市場經濟要運作得宜，必須尊重私人財產權。然而，美國也是民主國家，而民主國家的私人財產權，並不包含採取行動損及國家利益的權利；符不符合國家利益，應由人民選出的代表、而不是企業老闆決定。不可以資本主義之名，行叛國之實。

以台灣買洛克希德馬丁F16為例說明

克魯曼並舉一個假設性的例子。台灣空軍飛的F16戰機是由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造。試想，假如基於某種原因（比方說作為華府與北京敲定某種商業協議的一部分），洛克希德馬丁公司突然透過切斷供應備用零件、彈藥、電腦網路、升級等方式，將售予台灣軍方的F16戰機降級。還會有人認為這種行為可以接受，是合法行使財產權嗎？當然不會。勢必會要求洛克希德馬丁立即改弦易轍，若該公司拒絕，美國聯邦政府必將介入，暫時接管這家公司。

這麼做的用意，不是政府企圖長期掌控經濟。原則很清楚：任何民間人士，都無權做出破壞國家安全的行為。如果暫時收歸國有，可遏阻他們從事危害國安的行為，就該這麼做。

所以，回頭看馬斯克的行為。提到現代作戰，通訊和即時資訊的重要性，不下於火箭和砲彈。星鏈和洛克希德馬丁的戰機一樣，也攸關國家安全。而決定哪些國家有權充分使用星鏈服務，和決定准許哪些國家購買、使用美國高科技武器一樣，既是外交也是國安事務。

克魯曼強調，這類決定不能也不該交由民間個人決定。即使他們是愛國人士，即使他們支持民主政治和美國價值觀，也一樣。

克魯曼認為，更不該讓馬斯克染指這種決定。倘若民主黨贏得下月期中選舉，馬斯克可能面臨多項調查。面對這種展望，馬斯克以恫嚇之詞回應。馬斯克21日在X平台上發文說：「向我挑釁的人應該明白，我將揪出誰是幕後主使者，不光是他們的儡傀，然後對付他們。」

這更凸顯出，有必要從馬斯克手中接管星鏈，不論用什麼方法。此事攸關國家安全，不可讓民間個人越俎代庖決定外交和國防政策；放任一個種族歧視者和專利獨裁陰謀論者掌握重要軍事資產，更是不負責任。