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印度辦金磚國家議會論壇 聚焦以人為本的發展

中央社／ 新德里22日專電

印度26日起將在新德里舉辦為期兩天的金磚國家議會論壇，這次各國議會代表將針對「促進以人為本的發展」進行討論。

金磚國家議會論壇（BRICS Parliamentary Forum）26日、27日將在印度新德里進行，金磚國家11個會員國和另外的夥伴國家代表將齊聚一堂進行兩天的討論，印度總理莫迪（Narendra Modi）也將親自出席。

這次金磚國家議會論壇的主題是「促進以人為本的發展」，針對人工智慧（AI）日益普及、全球治理改革、永續發展等議題，討論各國議會如何更緊密合作，以因應大家共同面臨的挑戰。

印度國會下議院議長柏拉（Om Birla）今天對包括中央社在內的媒體代表談到，金磚國家議會論壇將成為平台，供與會各國就其議會重點考量的事項交換意見，並探討如何相互合作，「這將是印度議會在外交上的重要里程碑」。

柏拉表示，多數國家都已確認，將會派代表參加金磚國家議會論壇，僅如沙烏地阿拉伯、衣索比亞等少數國家，因當地正在進行選舉等原因未派員參與。

柏拉提到，目前已有18個國家向大會提交議案，供各國於活動期間討論，內容涵蓋韌性、創新、合作、永續等面向，討論的議題包括加強民主制度、確保AI使用合乎倫理、提升數位技術應用、建立更具代表性的全球治理體系。

柏拉指出，永續、包容性也將是討論的重點，與會各國預料將討論各個議會間該如何合作，以解決各方共同關切的問題。

柏拉談到，印度透過議會的友善小組，加強非金磚國家會員國議會的聯繫，目前已經與64個國家建立起類似聯繫管道。

這次參加金磚國家議會論壇的代表，將參觀印度議會並參加大會安排的文化活動，在會議進行後，也可望發表聯合聲明。

印度

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