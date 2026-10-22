國際刑事法院獲歐盟最高人權獎 院長坦言面臨美制裁等挑戰

國際刑事法院（ICC）今天獲頒歐洲聯盟最高人權獎，院長赤根智子（Tomoko Akane）對此表示，獲獎的同時該機構面臨包括美國制裁在內等「前所未有的挑戰」。

法新社報導，赤根智子表示：「頒發這座獎項之際，法院及其官員正面臨前所未有的挑戰，包括旨在妨礙法院履行司法職責的制裁措施。」

她在聲明中表示，這座獎項再次肯定「獨立司法機構與致力於維護國際法之人士的重要性」。

沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）公布得主前，美國本月初才對國際刑事法院實施制裁。而就在制裁宣布數小時前，諾貝爾和平獎剛頒給前國際刑事法院法官、來自南非的皮萊（Navi Pillay）。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）揚言，如果國際刑事法院未能正視華府的訴求，特別是針對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩（Gaza）犯下罪行所發布的逮捕令，美國將繼續逐步瓦解該法院。

赤根智子表示，考量當前局勢，「沙卡洛夫獎更具特殊意義，同時也肯定國際司法在維護持久和平方面所扮演的重要角色」。