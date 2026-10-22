防全國示威再演變成暴動 法國里昂禁24日所有抗議活動

在法國上週末集會演變成廣泛的街頭暴力後，官方下令禁止法國第3大城里昂24日舉行「任何抗議活動」，以因應當天預計在全國各地登場的示威遊行。

法新社報導，隆河省（Rhone）政府今天向媒體發聲明表示：「鑑於10月17日發生的事件，省長已決定發布行政命令，禁止本週六（10月24日）在里昂市舉行任何抗議活動。」

里昂與巴黎及法國其他城市一樣，在大規模示威抗議高通膨期間，蒙面青年趁機湧入市中心街頭，引發衝突並趁火打劫。

里昂市長度塞（Gregory Doucet）表示，暴動期間，當地陷入數小時的「混亂」，約有150至200家商店遭洗劫，另有一處旅遊服務中心遭縱火。警方逮捕約200人。

示威活動主辦方黃背心（Yellow Vest）運動及工會呼籲，24日再度舉行全國性示威，抗議生活成本高漲，並號召11月5日發動全國大罷工及舉行示威活動。

由於無法遏制上週末爆發的暴力衝突，法國官方本週下令巴黎、里昂及其他部分城市的特定區域實施為期3晚的宵禁，以保護商圈免遭破壞。