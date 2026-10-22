聽新聞
0:00 / 0:00
緬甸媒體：時隔5年 翁山蘇姬與兒子首度通話
緬甸媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）今天報導，翁山蘇姬的兒子阿里斯表示，他終於在相隔5年多後，首次與遭拘押的母親通話。
緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。
不過，伊洛瓦底江雜誌社今天下午在臉書發文指出，翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他終於在相隔5年多後，首次與遭拘押的母親通話。
阿里斯說：「再次聽到她的聲音，意義遠超言語所能表達。」他同時繼續呼籲釋放翁山蘇姬。
阿里斯感謝過去致力爭取母子聯繫的人士，但強調，「一次通話不代表家人能正常探視，家人能夠聯繫也不等於獲得自由」。
他也敦促英國政府和其他與緬甸軍方接觸的政府不要以基本人權換取外交承認、解除制裁或政治利益。
阿里斯要求緬甸當局立即、無條件釋放母親及所有政治犯，強調自由不應成為政治交易的籌碼。
現年81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，因多項她否認的罪名遭判刑，目前正服18年刑期。
此前，緬甸總統發言人19日公布照片，顯示翁山蘇姬在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查爾斯三世（King Charles III）贈送的物品，其中包括2本書和信件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。