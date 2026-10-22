緬甸媒體：時隔5年 翁山蘇姬與兒子首度通話

緬甸媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）今天報導，翁山蘇姬的兒子阿里斯表示，他終於在相隔5年多後，首次與遭拘押的母親通話。

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押。她的健康狀況長期難以確認。

不過，伊洛瓦底江雜誌社今天下午在臉書發文指出，翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他終於在相隔5年多後，首次與遭拘押的母親通話。

阿里斯說：「再次聽到她的聲音，意義遠超言語所能表達。」他同時繼續呼籲釋放翁山蘇姬。

阿里斯感謝過去致力爭取母子聯繫的人士，但強調，「一次通話不代表家人能正常探視，家人能夠聯繫也不等於獲得自由」。

他也敦促英國政府和其他與緬甸軍方接觸的政府不要以基本人權換取外交承認、解除制裁或政治利益。

阿里斯要求緬甸當局立即、無條件釋放母親及所有政治犯，強調自由不應成為政治交易的籌碼。

現年81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，因多項她否認的罪名遭判刑，目前正服18年刑期。

此前，緬甸總統發言人19日公布照片，顯示翁山蘇姬在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）從一名官員手中接過英國國王查爾斯三世（King Charles III）贈送的物品，其中包括2本書和信件。