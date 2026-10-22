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李在明稱「我問過Gemini」作施政答辯 反對派：乾脆讓AI做總統

香港01／ 撰文／李健民
南韓總統李在明。 歐新社
南韓總統李在明。 歐新社

韓國總統李在明10月21日在社交平台X上發帖為最近的施政辯護時，公開表示自己曾使用AI人工智能模型Gemini，並以其回應作理據，被外界質疑這樣做是否正當；反對黨對此表示譴責。

韓國在本月初成立重大犯罪搜查廳及公訴廳，以取代檢察廳。重大犯罪搜查廳廳長金志容周二首次出席由總統李在明主持的國務會議，但就引來外界質疑偵查機關負責人定期參加國務會議，或有損機關的獨立性及中立。

翌日，李在明就此爭議作出回應，表示他詢問過Gemini，其答覆反駁重大犯罪搜查廳及公訴廳廳長不能出席國務會議的說法，屬「違憲的詭辯」。又指出總統領導與監督下的各機構負責人，就其職權範圍內的事項在內閣會議上進行討論符合政府原則。

然而，他公開表示自己以AI答覆作理據立即引起爭議，有反對黨議員對總統將AI作為執政依據的行為表示荒誕，並諷刺地建議說連總統都依賴AI，不如讓AI做我們的總統，更說：「AI無法律風險、無犯罪記錄、無粗言穢語、無按揭留置權，它各方面都比較卓越。」

青瓦台對此回應指，有關批評存在誤導性且歪曲事實，總統利用AI僅為方便查核事實，而Gemini的回覆亦符合憲法及法律條文。

延伸閱讀：

金與正斥李在明政府「低能」 促閉嘴：首次見這樣愚不可及的蠢貨

韓國烏克蘭爆「戰俘門」爭拗 李在明：若烏不道歉將採進一步措施

文章授權轉載自《香港01》

李在明 Gemini 總統

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