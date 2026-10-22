李在明稱「我問過Gemini」作施政答辯 反對派：乾脆讓AI做總統

韓國總統李在明10月21日在社交平台X上發帖為最近的施政辯護時，公開表示自己曾使用AI人工智能模型Gemini，並以其回應作理據，被外界質疑這樣做是否正當；反對黨對此表示譴責。

韓國在本月初成立重大犯罪搜查廳及公訴廳，以取代檢察廳。重大犯罪搜查廳廳長金志容周二首次出席由總統李在明主持的國務會議，但就引來外界質疑偵查機關負責人定期參加國務會議，或有損機關的獨立性及中立。

翌日，李在明就此爭議作出回應，表示他詢問過Gemini，其答覆反駁重大犯罪搜查廳及公訴廳廳長不能出席國務會議的說法，屬「違憲的詭辯」。又指出總統領導與監督下的各機構負責人，就其職權範圍內的事項在內閣會議上進行討論符合政府原則。

然而，他公開表示自己以AI答覆作理據立即引起爭議，有反對黨議員對總統將AI作為執政依據的行為表示荒誕，並諷刺地建議說連總統都依賴AI，不如讓AI做我們的總統，更說：「AI無法律風險、無犯罪記錄、無粗言穢語、無按揭留置權，它各方面都比較卓越。」

青瓦台對此回應指，有關批評存在誤導性且歪曲事實，總統利用AI僅為方便查核事實，而Gemini的回覆亦符合憲法及法律條文。

<제미나이에게 물어봤습니다> 정부조직법 제11조 부정하는 공소청장·중수청장의 국무회의 배석 불가론은 위헌적 억지입니다. 공소청장과 중대범죄수사청(중수청)장의 국무회의 참석을 배제하라는 주장은 헌법과 정부조직법이 규정한 대통령의 행정감독권과 정부 통솔 구조를 정면으로 부정하는 궤변입니다. 헌법 제66조 제4항: "행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다." 정부조직법 제11조(대통령의 행정감독권): ① 대통령은 정부의 수반으로서 법령에 따라 모든 중앙행정기관의 장을 지휘ㆍ감독한다. ② 대통령은 국무총리와 중앙행정기관의 장의 명령이나 처분이 위법 또는 부당하다고 인정하면 이를 중지 또는 취소할 수 있다. 정부조직법 제2조 및 제7조 제4항: 소속청은 명백한 중앙행정기관이며, 소관 국무위원(장관)과 국무총리를 거쳐 행정부 수반인 대통령의 직접적인 지휘·명령 계통 아래 속합니다. 정부조직법 제12조 제4항 및 국무회의 규정 제8조: 국무총리가 지정하는 중요 중앙행정기관의 장 등은 국무회의에 배석하여 소관 사무에 관해 발언할 수 있도록 법률로 보장되어 있습니다. 정부조직법 제11조 제1항이 명시하듯, 대통령은 모든 중앙행정기관의 장을 지휘·감독할 헌법적 책무와 법적 권한을 가집니다. 검찰 개편으로 설치되는 공소청과 중수청 역시 대통령의 지휘·감독을 받는 행정부 소속 중앙행정기관입니다. 특히 "대통령이 지휘·감독하더라도 공식 회의인 국무회의에는 참석시키지 말라"는 주장은 명백한 모순입니다. 대통령의 지휘·감독을 받는 기관의 장이라면, 헌법상 최고 정책심의기구인 국무회의에 공식 배석하여 국정 전반을 조율하고 소관 사무를 투명하게 논의하는 것이 헌법적 책임정치에 부합합니다. 이를 막겠다는 것은 법률이 보장한 대통령의 행정감독권을 무력화하고, 수사·기소 기구를 민주적 통제 밖의 '밀실 속 치외법권 성역'으로 두겠다는 위험한 발상에 불과합니다. — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 21, 2026

延伸閱讀：

金與正斥李在明政府「低能」 促閉嘴：首次見這樣愚不可及的蠢貨

韓國烏克蘭爆「戰俘門」爭拗 李在明：若烏不道歉將採進一步措施

文章授權轉載自《香港01》