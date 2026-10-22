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太空科技成國防布局新焦點 捷克最大軍工集團跨界投資

中央社／ 布拉格22日專電

捷克最大軍工集團「捷克斯洛伐克集團」（Czechoslovak Group，CSG）近期收購加拿大太空科技公司MDA Space 9.5%股權，成為該公司最大單一股東。這項重大投資是CSG進軍太空產業重要一步，顯示傳統國防製造商已將太空產業視為新的發展方向。

太空科技在軍事通訊、情報蒐集、偵察監控與國防決策等領域的重要性日益提升，成為全球國防工業積極布局的新興領域。傳統國防製造商逐步將業務拓展至衛星系統、太空通訊和相關技術，以掌握國防科技新趨勢。

捷克新聞通訊社（CTK）報導，捷克斯洛伐克集團近期宣布，已取得MDA Space 9.5%股權，但未揭露交易金額。CSG雖成為MDA最大單一股東，但並未取得多數股權。

MDA Space業務涵蓋衛星系統、太空機器人及相關技術，產品應用於商業與政府太空計畫，在多倫多及紐約證券交易所上市。CSG主要業務包括國防製造、彈藥生產及工業工程，由捷克億萬富豪斯特爾納德（Michal Strnad）持有。

斯特爾納德在社群平台LinkedIn表示，太空已成為安全體系不可或缺的一環，通訊、情報蒐集與決策愈來愈依賴太空技術，未來也將有更多國防應用轉移至太空領域。

他指出，若CSG希望成為全球性的國防與科技集團，就必須進軍太空產業。他並預期，太空產業將成為國防領域成長最快的部門，未來可望為集團帶來相當比重的營收。

CSG表示，全球太空經濟具有成長潛力，預估到2035年市場規模可望達到約1.8兆美元。此次投資是集團拓展國防與航太業務的重要布局，並已成立專責團隊推動太空產業發展。未來將探索與MDA Space合作的機會，包括擴大製造產能、共同投資歐洲生產設施及策略性計畫，藉此拓展國際市場與新商機。

路透社報導，這項投資可能為雙方進一步合作創造機會，包括在歐洲推動製造計畫及進行企業收購。此次投資能否進一步帶動歐洲生產設施布局，或提升捷克在太空科技領域的參與程度，仍有待觀察。

捷克斯洛伐克集團是歐洲主要國防工業集團之一，管理總部設於布拉格，在美國、英國、義大利、德國、斯洛伐克及印度等地設有生產設施。CSG擁有逾1萬4000名員工，去年營收達67億歐元（約新台幣2440億元），公司股票自今年1月起在阿姆斯特丹與布拉格證券交易所掛牌交易。

捷克 太空 軍工

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