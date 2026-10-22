快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓：未見北韓在邊界部署新武器跡象

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。路透社
北韓領導人金正恩胞妹金與正。路透社

針對北韓昨天表示，將讓其在南北韓邊界沿線部署的新「反制手段」進入戒備狀態，南韓軍方今天則說，尚未在邊界發現新的北韓武器部署跡象。

法新社報導，布有大量地雷的南北韓非軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸，造成3名南韓士兵受傷。北韓否認與這起事件有關，19日並指邊境情勢「嚴峻」，考慮在當地部署更多「戰術打擊工具」。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正昨天前往邊境視察後宣布，平壤已將新的部隊單位調動至「射擊位置」。她今天又說，北韓將在「幾天內」讓對南韓進行宣傳廣播的擴音器進入待命狀態，並已讓「新反制手段」進入戒備狀態。

不過，南韓聯合參謀本部發言人張道英（Jang Do-young，譯音）今天對媒體記者表示：「我們尚未觀察到任何跡象顯示北韓正在部署新型武器，但鑒於他們的說法，我方將持續密切關注情勢。」

至於擴音器的部分，他則說在北韓發表新說法之前，南韓已觀察到相關「例行維護作業」。

張道英並表示，北韓近期連串聲明，只是代表南韓在非軍事區持續清除地雷的行動「確實有效」。

南韓 北韓 武器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金與正視察邊境要塞化工地 稱月底前北韓將重啟對南韓擴音喊話

核武現狀重塑／川金再會？美朝各有算盤

中朝關係增溫／新鴨綠江大橋 通向中朝新紀元

中朝關係增溫／大賺俄烏戰爭財 平壤變繁華

相關新聞

星盾突限速慘況曝！烏無人機群半空墜落損失3千多萬 士兵怨遭美拋棄

紐約時報報導，烏克蘭軍方上周執行對俄羅斯的無人機攻擊任務時，美國國防部資助的「星盾」（Starshield）軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，造成烏軍損失超過100萬美元（約新台幣3185萬元）的武器裝備，甚至被迫暫停幾乎所有軍事行動長達3天。烏軍指揮官描述，事發當下士兵驚慌失措，急著搶救失控的無人機，直言感覺遭到美國拋棄。

從超快雷射到半導體：台灣與立陶宛如何攜手布局科技產業？

2021 年 11 月「駐立陶宛台灣代表處」在維爾紐斯（Vilnius）正式設立，打破歐洲國家長期以「台北」為名設立台灣代表機構的慣例，也是立陶宛政府在對台外交上的一大突破。

李在明稱「我問過Gemini」作施政答辯 反對派：乾脆讓AI做總統

韓國總統李在明10月21日在社交平台X上發帖為最近的施政辯護時，公開表示自己曾使用AI人工智能模型Gemini，並以其回應作理據，被外界質疑這樣做是否正當；反對黨對此表示譴責。

賴總統上任2年難訪邦交國最密集地區！金融時報揭川普阻過境原因

金融時報報導，北京正加強對台灣的外交施壓，不僅阻撓台灣外交人員出訪海外，也擴大在台灣周邊海域的灰色地帶行動，試圖強化對相關海域的管轄權。有分析指出，北京在外交封鎖與海上執法方面雙管齊下，企圖切斷台灣與邦交國的聯繫，進一步孤立台灣，並藉此展現北京對台灣的控制力。

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭總統澤倫斯基21日接受福斯新聞《Fox & Friends》節目訪問時表示，願意凍結烏俄戰爭現有戰線，以結束這場持續已久的戰爭。

緬甸媒體：時隔5年 翁山蘇姬與兒子首度通話

緬甸媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）今天報導，翁山蘇姬的兒子阿里斯表示，他終於在相隔5年多後，首次與遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。