南韓：未見北韓在邊界部署新武器跡象

針對北韓昨天表示，將讓其在南北韓邊界沿線部署的新「反制手段」進入戒備狀態，南韓軍方今天則說，尚未在邊界發現新的北韓武器部署跡象。

法新社報導，布有大量地雷的南北韓非軍事區（DMZ）9月發生1起爆炸，造成3名南韓士兵受傷。北韓否認與這起事件有關，19日並指邊境情勢「嚴峻」，考慮在當地部署更多「戰術打擊工具」。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正昨天前往邊境視察後宣布，平壤已將新的部隊單位調動至「射擊位置」。她今天又說，北韓將在「幾天內」讓對南韓進行宣傳廣播的擴音器進入待命狀態，並已讓「新反制手段」進入戒備狀態。

不過，南韓聯合參謀本部發言人張道英（Jang Do-young，譯音）今天對媒體記者表示：「我們尚未觀察到任何跡象顯示北韓正在部署新型武器，但鑒於他們的說法，我方將持續密切關注情勢。」

至於擴音器的部分，他則說在北韓發表新說法之前，南韓已觀察到相關「例行維護作業」。

張道英並表示，北韓近期連串聲明，只是代表南韓在非軍事區持續清除地雷的行動「確實有效」。