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大馬憂國安禁公務員用Waze導航 改推TuJu引關注

中央社／ 吉隆坡22日專電
馬來西亞首相安華。路透社
馬來西亞首相安華。路透社

馬來西亞政府以國家安全及個資保護為由，禁止公務員公務中使用導航應用程式Waze，首相安華（Anwar Ibrahim）並呼籲民眾改用本土導航TuJu。不過，部分民眾認為，TuJu在路線搜尋及車載系統的相容性仍有不足。

Waze與Google Maps是馬來西亞民眾日常開車普遍使用的導航應用程式。根據首相辦公室發布的聲明，Waze Mobile Ltd.是依據以色列法律註冊成立及營運的公司，政府擔憂敏感資訊及使用者個資可能遭以色列方面濫用，進而危害國家安全及主權。

首相辦公室指出，安華呼籲全體馬來西亞人民停止使用Waze應用程式，改用TuJu等本土替代導航應用程式，並考量替代軟體的資訊安全及個人資料保護措施。

首相辦公室強調，馬來西亞政府立場堅定，將嚴防任何可能遭以色列利用、威脅國家及人民安全的漏洞。

Waze主要提供駕駛導航服務，透過使用者回報即時交通、事故與道路障礙等資訊，也能根據路況重新規劃行車路線；由馬來西亞大道局開發的TuJu則以當地高速公路為主，提供行車路線、交通狀況、過路費、休息站及加油站等資訊。

不過，TuJu的使用體驗也引發網友關注，部分使用者反映導航畫面不穩定、路線指示不夠精確，使用介面仍有改善空間。

馬來西亞媒體星報（The Star）報導，物流經理摩西斯（K. Moses）表示，使用哪一款導航應用程式應由個人決定，政府可以提供更安全、功能更完善的替代方案，讓民眾自行選擇。

以機車代步的濾水器業者阿德蘭（Adlan）接受中央社記者訪問指出，他平時主要使用Waze導航，除了規劃行車路線，也能避開交通壅塞路段。如果TuJu能提供同樣準確、即時的路況資訊，他也願意考慮改用。

馬來西亞近年來持續強化國家網絡安全與資安建構，安華日前主持國家網絡安全委員會會議，討論2024年網路安全法令、MyDigital ID數位身分資訊系統安全及新興網路威脅等議題。

另外，馬來西亞與以色列沒有正式外交關係，馬來西亞護照也註明「除以色列外，這本護照適用所有國家」文字，反映大馬的外交立場。

馬來西亞 國安 公務員

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