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星盾突限速慘況曝！烏無人機群半空墜落損失3千多萬 士兵怨遭美拋棄

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏軍4日提供照片，可見一名烏克蘭士兵在赫爾松州某處未公開地點，朝俄軍占領的奧萊什基市上空發射無人機。美聯社
烏軍4日提供照片，可見一名烏克蘭士兵在赫爾松州某處未公開地點，朝俄軍占領的奧萊什基市上空發射無人機。美聯社

紐約時報報導，烏克蘭軍方上周執行對俄羅斯的無人機攻擊任務時，美國國防部資助的「星盾」（Starshield）軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，造成烏軍損失超過100萬美元（約新台幣3185萬元）的武器裝備，甚至被迫暫停幾乎所有軍事行動長達3天。烏軍指揮官描述，事發當下士兵驚慌失措，急著搶救失控的無人機，直言感覺遭到美國拋棄。

烏克蘭高階指揮官奧列赫（Oleh）回憶，上周他麾下數十架攜帶武器的無人機正飛向俄軍目標，原本正常傳回飛行路徑的影像畫面，卻在同一瞬間突然變得模糊不清。無人機隨即失去與地面操作人員的衛星連線，許多直接墜落。

奧列赫描述，當時他的3支手機不斷響起，電話另一端是震驚不已、滿口髒話的士兵，所有人都急著重新調整無人機航向，試圖搶救裝備。然而，這場突如其來的斷線仍造成部隊重大損失，更迫使他在接下來3天暫停幾乎所有軍事行動，包括攻擊俄軍指揮所及燃料供應中心。他坦言，士兵覺得自己遭到拋棄，認為烏克蘭早該放下濾鏡，不再將美國視為盟友。

星盾是馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）的軍用姊妹系統，由歐洲國家支付烏克蘭使用費用。許多烏軍部隊仰賴星盾操控無人機。烏克蘭官員指出，星盾最初遭到限速時，無人機即使以時速64公里飛行仍會斷線。目前連線情況雖有改善，卻未恢復到過去的使用狀態，只要無人機飛行速度超過時速161公里，仍會失去連線，導致部分需要高速飛行的攻擊型無人機無法正常執行任務。

烏克蘭東部「中央部隊集群」指揮官、准將比列茨基（Andriy Biletsky）指出，過去烏軍無人機即使以時速402公里飛行，仍能透過星盾維持穩定連線，如今卻受到速度限制。事實上，星盾原本就設有時速161公里的正式上限，只是過去未嚴格執行。他警告，這項限制不僅影響烏軍攻擊俄羅斯目標，也妨礙攔截速度更快的俄羅斯噴射動力無人機，「直接削弱烏軍保護城市的能力」。

烏克蘭第23突擊團連長布圖索夫（Yuriy Butusov）也表示，衛星連線遭到限速，等於讓俄軍放一天假。他無奈表示：「這一天沒有星鏈，讓俄羅斯保住了許多人的性命，也保住了許多卡車。」並強調烏軍為此付出巨大代價，「還有更多鮮血。我們的鮮血」。

目前烏克蘭仍不清楚究竟是誰下令限速，以及背後原因。馬斯克曾表示，星盾由美國國防部控制，但國務卿魯比歐21日稱，星鏈與星盾的使用權限由馬斯克旗下SpaceX決定。烏方擔心，川普政府可能藉此懲罰烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並迫使基輔讓步。由於擔憂衛星網路再次中斷，烏軍正積極尋找替代方案。

限速 無人機 俄軍

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