澳洲深化與東帝汶防務合作 遏制中國擴大太平洋影響力

澳洲與東帝汶今天簽署防務協議，將加強網路安全及海事安全合作。澳洲此舉目的在遏制中國擴大對其周邊島國的影響力。

法新社報導，澳洲是東帝汶最大的防務與安全合作夥伴。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在東帝汶首都狄力（Dili）向記者表示，這項協議將大幅增加兩國聯合防務演習。

馬勒斯說：「現在正是加倍深化友誼、加倍強化家人般關係的時刻。」東帝汶位於澳洲西北方約700公里處，於2002年脫離印尼，正式獨立。

中國國防部今年8月表示，國防部長董軍曾在狄力與東帝汶領導人會面，並提出將兩國「軍事對軍事關係提升至新的層次」。

澳洲一直對中國海軍迅速擴張，以及中國警察進駐多個太平洋島國表達關切。

澳洲政府聲明指出，馬勒斯與東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）今天簽署新的防務合作框架。

根據協議，澳洲將提供6200萬澳元（約新台幣14億1670萬元），用於網路安全、海事安全、基礎建設、災害救援及人員訓練。

此外，馬勒斯表示澳洲還將額外提供東帝汶3艘警用巡邏船。

古斯茂告訴記者，這項協議將協助東帝汶打擊組織犯罪及非法捕魚活動。

澳洲國立大學國家安全學院（Australian NationalSecurity College）專家葛蘭姆（Euan Graham）表示，澳洲政府正面臨一項難題，即如何在東南亞取得與近年來在太平洋地區相當的外交及戰略進展。

他表示，東帝汶鄰近澳洲北部城市達爾文（Darwin），當地駐有一支輪調部署的美國陸戰隊，而東帝汶則是「維護澳洲北部門戶安全的關鍵地點」。

葛蘭姆說：「對坎培拉而言，至關重要的是確保狄力至少不會讓中國取得戰略進出管道。」

近期，澳洲與多個太平洋島國，包括萬那杜、斐濟及巴布亞紐幾內亞陸續簽署多項重大防務及經濟協議，目的在於限制中國在這些國家的安全事務中扮演更大的角色。

澳洲與萬那杜簽署的協議規定，萬那杜不得興建任何外國軍事基地或相關設施。萬那杜警政部長則否認這項協議要求中國警察「逐步撤離」，同時萬那杜警方也在社群媒體上發布照片，展示中國警察訓練當地警員操作監控無人機。