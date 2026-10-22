賴總統上任2年難訪邦交國最密集地區！金融時報揭川普阻過境原因

金融時報報導，北京正加強對台灣的外交施壓，不僅阻撓台灣外交人員出訪海外，也擴大在台灣周邊海域的灰色地帶行動，試圖強化對相關海域的管轄權。有分析指出，北京在外交封鎖與海上執法方面雙管齊下，企圖切斷台灣與邦交國的聯繫，進一步孤立台灣，並藉此展現北京對台灣的控制力。

尤其賴清德總統上任至今無法訪問台灣邦交國最集中的拉丁美洲及加勒比海地區，原因是川普政府正尋求與中國達成貿易及其他協議，因而拒絕放行過境許可。一名知情人士透露，北京也分別向歐盟成員國施壓，要求各國不要向台灣官員核發簽證。分析人士認為，希望維持台海現狀的國家，應更積極反駁中國的主張，並特別點名日本及菲律賓，儘管面臨北京施壓，與台灣的合作不減反增。

中國近期加大外交打壓力道，上周首度對台灣邦交國官員實施制裁，對象包括巴拉圭通訊部長及貝里斯外交部長。4月，塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等3個非洲國家，也曾拒絕讓賴總統的專機通過領空，導致台灣首次因無法取得領空通行許可而取消總統出訪行程。賴總統直到5月才成功訪問史瓦帝尼，據報祕密搭乘該國國王的專機前往。

國際危機組織東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）指出，這些都是北京加強施壓的手段，目的是「在國際上孤立台灣，並限制中等強國及較小國家與台北往來」。他認為，北京希望藉此「在台灣內部營造無力感」，同時向中國民眾展示，政府正朝統一目標取得進展。

除了外交施壓，北京也試圖擴大對台灣周邊海域的控制。今年6月，中國交通運輸部宣布展開海事專項執法及水文測量行動，動員海警、海事管理及救助打撈等單位，並首度在台灣東部海域對船舶進行「遠端檢查」。

中國官媒宣稱，相關行動旨在台灣周邊海域建立「近岸治理模式」。國際戰略研究所（IISS）研究員格林（Erik Green）指出，北京試圖藉此向國際社會展示中國對相關海域行使管轄權。他分析，台灣東部海域出現愈來愈多中國政府船舶，顯示北京正以更有系統的方式挑戰台灣主權，相關巡邏行動至少持續至9月。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）印太安全資深研究員薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示：「日本樹立了良好榜樣，公開駁斥中國所散播的迷思，即台灣問題純屬中國內政。」

薛特爾－瓊斯強調：「從荷莫茲海峽危機可以看出，全球最繁忙航道發生衝突，是所有國家都必須關心的問題。」台灣最重要的合作夥伴並未因中國恫嚇而退縮，如日本與菲律賓等部分國家反而「增加與台灣接觸的頻率，並提升互動的戰略重要性」。

中國外交部未回應金融時報有關灰色地帶戰術的置評請求。

不過，北京堅稱在台灣周邊海域的行動屬於常態化治理。中國國防部則宣稱，日本與菲律賓今年6月宣布就台灣東部海域的海洋管轄範圍展開劃界談判，已「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益」，因此有必要加強海警巡邏。